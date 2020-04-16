Председатель правительства Тульской области: о причине закрытия строительных магазинов и запрете доставки

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То, что они продолжали работу, «привело к ажиотажному спросу и к характеру потребления, который сложно назвать разумным», – заявил Валерий Шерин.

Первый замгубернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин на брифинге разъяснил ограничительные меры, введенные в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса.

О строительных магазинах

На этой неделе было принято решение остановить работу строительных магазинов и запретить доставку непродовольственных товаров пока до 19 апреля.

– Мы долгое время не останавливали работу строительных магазинов. Руководствовались такими соображениями, что сейчас благоприятный период для подготовки к дачному сезону, проведению строительных работ. К тому же когда большое количество жителей находится дома на самоизоляции, должна быть возможность оперативно решить строительные вопросы.

Вместе с тем это привело к ажиотажному спросу и явно к характеру потребления, который сложно назвать разумным. У нас были переполнены строительные магазины. Зачастую социальные разрывы не соблюдались. Поэтому было принято решение работу этих магазинов до 19 апреля приостановить, — отметил Валерий Шерин.

О доставке

В правительство поступает много вопросов по курьерской службе. Председатель правительства региона отметил, что доставка продовольственных товаров и из аптечной сети продолжает свою работу.

– Что касается доставки любых других непродовольственных товаров, мы руководствовались соображениями количества социальных контактов. Мы с вами понимаем, что любое личное присутствие на текущий момент под большим запретом. Большое количество розничной торговли ограничено, жители в возрасте 65+ находятся на самоизоляции… Что же касается вопросов доставки, здесь нет никаких ограничений вообще. Объем контактов, который совершает один и тот же курьер, значительный. При этом зачастую меры предосторожности и санитарно-эпидемиологические требования при получении посылки не соблюдаются. Это решение временное, но необходимое, чтобы обеспечить социальные разрывы, — заявил Валерий Шерин.