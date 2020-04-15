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Министр ЖКХ Тульской области призвал туляков оплачивать коммунальные услуги своевременно

Министр ЖКХ Тульской области призвал туляков оплачивать коммунальные услуги своевременно

Конечно же, при наличии такой возможности и желательно онлайн.

О работе предприятий коммунального сектора сегодня шла речь на брифинге. Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков обратился в ходе него к жителям и напомнил об особенностях оплаты за услуги ЖКУ.

– 2 апреля 2020 года правительство РФ издало постановление №424 «об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений МКД и жилых домов». Оно предписывает до 1 января 2021 года приостановить взыскание пеней и штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ. Здесь необходимо разъяснить, что начисление квартплаты продолжается в полном объеме. Вся непогашенная задолженность, которая скопится к 1 января 2021 года, будет после этой даты предъявлена к взысканию.

Цель этого постановления – дать возможность жителям, которые не имеют возможности оплачивать услуги онлайн, сделать это позже без штрафных санкций.

Также на этот период прекращается действие постановления об отключении коммунальных услуг в этот период у должников. Но от оплаты коммунальных услуг это распоряжение не освобождает. Это важно понимать, потому что предприятия коммунального комплекса продолжают функционировать, сотрудники самоотверженно выходят на работу, им необходимо своевременно выплачивать зарплату, расплачиваться с поставщиками энергоресурсов. Поэтому мы призываем жителей по возможности своевременно оплачивать коммунальные услуги с помощью онлайн-сервисов. И помогать пожилым родственникам, у которых нет возможности оплачивать с помощью мобильных приложений.

Что касается тарифов, которые должны быть скорректированы с 1 июля 2020 года, Олег Дючков рассказал, что решение об этом уже было принято в конце 2019 года. 

Напомним, согласно распоряжению правительства РФ, рост платы составит в среднем на 3,9%. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:27 0
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Олег Дючков
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