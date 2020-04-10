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Погода в Туле 11 апреля: облачность, дождь, днём до +10

Погода в Туле 11 апреля: облачность, дождь, днём до +10

Синоптики обещают умеренный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (до 1 мм за сутки).  Ветер северо-западный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от 5 до 10 градусов тепла. Атмосферное давление – 740-745  мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +7
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