Погода в Туле 11 апреля: облачность, дождь, днём до +10

Синоптики обещают умеренный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (до 1 мм за сутки). Ветер северо-западный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от 5 до 10 градусов тепла. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.