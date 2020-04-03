Личный прием налогоплательщиков Тульской области приостановлен с 6 апреля по 30 апреля

Сегодня на сайте ФНС России функционирует более 50 интерактивных сервисов, а также работает Единый Контакт-Центр ФНС России: 8−800−222−22−22 (звонок бесплатный).

Организации и предприниматели Тульской области могут, как и прежде, сдавать отчетность, направлять запросы и получать иные услуги налоговой службы в электронном виде с помощью телекоммуникационных каналов связи.

Если по каким-то причинам налогоплательщик не может направить через интернет декларации, налоговую отчетность и прочие входящие документы, на входе в инспекцию функционируют специальные боксы, где можно оставить корреспонденцию. Все документы будут зарегистрированы и обработаны в установленном порядке. При выборе данного способа взаимодействия следует указывать номер контактного телефона для дистанционного решения возможных вопросов.