В Ясногорском районе ищут лесных браконьеров

Прокуратурой Ясногорского района проведена проверка исполнения лесного законодательства. В ходе неё выяснилось, что на территории Ясногорского лесничества неизвестные браконьеры срубили десять деревьев. Под топоры попали дубы, клены и сосны.

Пресс-служба ведомства отмечает, что в результате незаконных действий браконьеров государству был причинен ущерб на 282 тысячи рублей. Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».