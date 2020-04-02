новости
новости
Регистрация
В Ясногорском районе ищут лесных браконьеров

В Ясногорском районе ищут лесных браконьеров

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев.

Прокуратурой Ясногорского района проведена проверка исполнения лесного законодательства. В ходе неё выяснилось, что на территории Ясногорского лесничества неизвестные браконьеры срубили десять деревьев. Под топоры попали дубы, клены и сосны.

Пресс-служба ведомства отмечает, что в результате незаконных действий браконьеров государству был причинен ущерб на 282 тысячи рублей. Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:17 +7
Другие статьи по темам
Событие
прокуратура Тульской областипрокурорская проверкауголовное делопреступлениелесное браконьерствонезаконная рубка деревьев
Место
Тульская областьЯсногорский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Что делать тулякам, если управляющие компании не дезинфицируют подъезды?
Что делать тулякам, если управляющие компании не дезинфицируют подъезды?
Алексей Дюмин: «К ограничительным мерам нужно подходить дифференцированно»
Алексей Дюмин: «К ограничительным мерам нужно подходить дифференцированно»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.