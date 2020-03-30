5 важных вопросов и ответов о налогах в условиях коронавируса

В связи с обращением Президента Российской Федерации к гражданам России 25 марта 2020 года в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ФНС России отвечает на часто задаваемые вопросы налогоплательщиков.

Как изменятся сроки представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год?

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности экономический субъект обязан представлять один экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – обязательный экземпляр отчетности) в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта. Обязательный экземпляр отчетности представляется не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.

Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 с 30 марта по 3 апреля 2020 г. установлены нерабочие дни.

Согласно пункту 47 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н, если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком представления бухгалтерской отчетности считается первый следующий за ним рабочий день.

Исходя из изложенного, в связи с тем, что последний день срока представления обязательного экземпляра отчетности в налоговый орган в 2020 г. совпадает с нерабочим днем, установленным Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206, днем окончания срока представления обязательного экземпляра отчетности в 2020 г. является первый рабочий день, следующий за 31 марта 2020 г., т. е. 6 апреля 2020 г.

Президент сообщил, «о необходимости компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды». Как и когда будет представляться отсрочка?

В соответствии с поручением ФНС России от 25 марта в отношении компаний и предпринимателей, сведения о которых включены в единый реестр малого и среднего предпринимательства, до 1 мая не будут применятся меры принудительного взыскания задолженности. Для данной отсрочки мер взыскания не требуется дополнительно обращаться в налоговые органы.

Для реализации возможности получения отсрочки на шесть месяцев ведется работа по изменению законодательства. После принятия необходимых изменений будет определен порядок получения отсрочки погашения долгов после 1 мая.

Будут ли начисляться пени на сумму накопленной задолженности за период действия приостановления взыскания в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, объявленного 25 марта 2020 года?

Вопрос о возможности начисления пеней в период моратория на взыскание в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства будет решен при изменении законодательства во исполнение поручений Президента Российской Федерации при определении порядка получения 6-месячной отсрочки погашения долгов.

Президент говорил о необходимости компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. Будут ли отозваны уже принятые меры взыскания и приостановки по счетам?

Нет. Приостановление мер взыскания предусмотрено с 25 марта 2020 года. Суммы задолженности, которые взысканы до этой даты относятся к периодам 2019 года.

Владимир Путин говорил о поддержке, в том числе отсрочке по налогам в отношении пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей. Кто относится к пострадавшим отраслям?

Перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, устанавливается Правительством.

По поручениям Правительства налоговыми органами организована работа по отсрочке взыскания в срок не ранее 1 мая путем направления требований об уплате налога и принятия решений о взыскании в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма, авиаперевозок, физической культуры, спорта, а также искусства, культуры и кинематографии.

Работа идет по спискам, предоставленным уполномоченными министерствами и ведомствами, либо по представленным ими кодам основного вида экономической деятельности.

25 марта приостановлено до 1 мая применение мер взыскания, а также принятие решений о приостановлении операций по счетам для обеспечения исполнения решения о взыскании задолженности в отношении налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Все данные меры применяются налоговыми органами самостоятельно, подачи заявлений со стороны налогоплательщиков не требуется.