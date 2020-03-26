В фондах музея «Куликово поле» нашли золотоордынскую пику
В музей-заповедник она была передана в 1998 году.
Ученые музея-заповедника «Куликово поле» Татьяна и Андрей Наумовы готовят к изданию новый свод находок с поля сражения 1380 года, который должен выйти в свет накануне
Среди фрагментов средневекового вооружения найдена золотоордынская пика. Она была обнаружена в деревне Моховое и передана впоследствии музею-заповеднику «Куликово поле» в 1998 году Тульским областным краеведческим музеем.
Сравнивая находку с подобными экземплярами из археологических раскопок на территории Руси и Орды, ученые выяснили, что такие пики с наконечниками с длинными четырехгранными лезвиями были излюбленным оружием ордынской конницы эпохи Донского побоища.
С особым вниманием ученые просмотрели коллекции находок с поля битвы последних лет, собранные в разные годы Михаилом Гоняным, Олегом Двуреченским, Артемом Крухмалем. Сотрудники музея обратились к предметам, которые первоначально было затруднительно определить.
Так, собрание находок вооружения с поля Куликовской битвы пополнилось несколькими наконечниками стрел, лезвийных частей боевых топоров, подпружными и поясными пряжками, накладками и кольцами, Т-образной бронзовой застежкой ремня, деталями кольчатых конских удил раннего облика. Одна из ременных накладок на деле оказалась деталью запорного механизма ордынской поясной сумки XIV века.
Также в коллекции большое количество ушек от чугунных и железных котлов раннего облика. Как эти предметы оказались на поле битвы, пока загадка.
Напомним, что как только наладится погода, на месте сражения продолжат искать реликвии Куликовской битвы.
- Пика существенно длиннее и, соответственно, тяжелее, из-за чего её необходимо держать в двух руках.
- Наконечник пики рассчитан на пробивание доспехов и имеет не широкую листовидную (в виде клинка), а узкую гранёную форму, соответственно, пика — исключительно колющее оружие, в то время как многие копья с широким наконечником могут использоваться (и использовались) и для рубяще-режущих ударов.