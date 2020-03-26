В фондах музея «Куликово поле» нашли золотоордынскую пику

В музей-заповедник она была передана в 1998 году.

Ученые музея-заповедника «Куликово поле» Татьяна и Андрей Наумовы готовят к изданию новый свод находок с поля сражения 1380 года, который должен выйти в свет накануне 640-й годовщины Куликовской битвы.

Среди фрагментов средневекового вооружения найдена золотоордынская пика. Она была обнаружена в деревне Моховое и передана впоследствии музею-заповеднику «Куликово поле» в 1998 году Тульским областным краеведческим музеем.

Сравнивая находку с подобными экземплярами из археологических раскопок на территории Руси и Орды, ученые выяснили, что такие пики с наконечниками с длинными четырехгранными лезвиями были излюбленным оружием ордынской конницы эпохи Донского побоища.

С особым вниманием ученые просмотрели коллекции находок с поля битвы последних лет, собранные в разные годы Михаилом Гоняным, Олегом Двуреченским, Артемом Крухмалем. Сотрудники музея обратились к предметам, которые первоначально было затруднительно определить.

Так, собрание находок вооружения с поля Куликовской битвы пополнилось несколькими наконечниками стрел, лезвийных частей боевых топоров, подпружными и поясными пряжками, накладками и кольцами, Т-образной бронзовой застежкой ремня, деталями кольчатых конских удил раннего облика. Одна из ременных накладок на деле оказалась деталью запорного механизма ордынской поясной сумки XIV века.

Также в коллекции большое количество ушек от чугунных и железных котлов раннего облика. Как эти предметы оказались на поле битвы, пока загадка.

Напомним, что как только наладится погода, на месте сражения продолжат искать реликвии Куликовской битвы.

Чем пика отличается от копья?