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Правительство о новых случаях коронавируса: Две тулячки заразились от заболевших
Фото из архива Myslo.

Правительство о новых случаях коронавируса: Две тулячки заразились от заболевших

Состояние женщин удовлетворительное.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что в Тульской области за минувшие сутки подтвердились еще два случая заражения коронавирусом. 

По данным региональной оперативной группы, вирус обнаружен у жительниц Тулы. Они не выезжали за границу, но вошли в круг лиц, контактировавших с заболевшими на территории нашего региона.

Сообщается, что состояние женщин удовлетворительное, они госпитализированы.

Отметим, что в данный момент в Тульской области семь заболевших коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
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