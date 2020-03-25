Фото из архива Myslo.
Правительство о новых случаях коронавируса: Две тулячки заразились от заболевших
Состояние женщин удовлетворительное.
Ранее Роспотребнадзор рассказал, что в Тульской области за минувшие сутки подтвердились еще два случая заражения коронавирусом.
По данным региональной оперативной группы, вирус обнаружен у жительниц Тулы. Они не выезжали за границу, но вошли в круг лиц, контактировавших с заболевшими на территории нашего региона.
Сообщается, что состояние женщин удовлетворительное, они госпитализированы.
Отметим, что в данный момент в Тульской области семь заболевших коронавирусом.
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