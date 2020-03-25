Правительство о новых случаях коронавируса: Две тулячки заразились от заболевших

Фото из архива Myslo.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что в Тульской области за минувшие сутки подтвердились еще два случая заражения коронавирусом.

По данным региональной оперативной группы, вирус обнаружен у жительниц Тулы. Они не выезжали за границу, но вошли в круг лиц, контактировавших с заболевшими на территории нашего региона.

Сообщается, что состояние женщин удовлетворительное, они госпитализированы.

Отметим, что в данный момент в Тульской области семь заболевших коронавирусом.