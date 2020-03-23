В Тульскую область в ближайшее время поступит 200 тысяч масок

В здании правительства Тульской области на брифинге оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе рассказали, когда в аптеках появятся медицинские маски.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов заявил, что в ближайшее время в регион поступит 200 тысяч медицинских масок. Они будут распределены по аптекам.

По его словам, вопрос поставки необходимых средств индивидуальной защиты контролируется на федеральном уровне Минпромторгом. Производители увеличили все мощности, по некоторым данным, в стране изготавливается 1 600 000 масок в сутки. Из-за того что спрос резко увеличен, пока не везде удается его удовлетворить. Для этого подключили импорт.

Минпромторг собрал заявки по регионам. Маски распределят в ближайшее время.