новости
новости
Регистрация
В Тульскую область в ближайшее время поступит 200 тысяч масок

В Тульскую область в ближайшее время поступит 200 тысяч масок

Их распределят по аптекам.

В здании правительства Тульской области на брифинге оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе рассказали, когда в аптеках появятся медицинские маски.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов заявил, что в ближайшее время в регион поступит 200 тысяч медицинских масок. Они будут распределены по аптекам.

По его словам, вопрос поставки необходимых средств индивидуальной защиты контролируется на федеральном уровне Минпромторгом. Производители увеличили все мощности, по некоторым данным, в стране изготавливается 1 600 000 масок в сутки. Из-за того что спрос резко увеличен, пока не везде удается его удовлетворить. Для этого подключили импорт.

Минпромторг собрал заявки по регионам. Маски распределят в ближайшее время.

Сюжет: Коронавирус
Изоляция в период эпидемии: кто в Тульской области поможет одиноким старикам
Жизнь Тулы и области
Изоляция в период эпидемии: кто в Тульской области поможет одиноким старикам
сегодня, в 14:48, 3 196 0
Тульских полицейских, вручающих уведомления о карантине, обеспечивают масками и перчатками
Жизнь Тулы и области
Тульских полицейских, вручающих уведомления о карантине, обеспечивают масками и перчатками
сегодня, в 14:04, 11 652 1
Туляков просят сообщать о тех, кто не соблюдает карантин
Жизнь Тулы и области
Туляков просят сообщать о тех, кто не соблюдает карантин
сегодня, в 13:30, 22 2178 4
Проверка температуры: в правительстве прокомментировали очередь на проходных Туламашзавода
Жизнь Тулы и области
Проверка температуры: в правительстве прокомментировали очередь на проходных Туламашзавода
сегодня, в 13:00, 60 3745 3
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:36 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
аптекимедицинские маскикоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

АО «ТНС энерго Тула» предлагает использовать дистанционные сервисы для передачи показаний и оплаты электроэнергии
АО «ТНС энерго Тула» предлагает использовать дистанционные сервисы для передачи показаний и оплаты электроэнергии
Как мошенники зарабатывают на страхе заразиться коронавирусом
Как мошенники зарабатывают на страхе заразиться коронавирусом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.