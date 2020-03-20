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АО «ТНС энерго Тула» предлагает использовать дистанционные сервисы для передачи показаний и оплаты электроэнергии

АО «ТНС энерго Тула» предлагает использовать дистанционные сервисы для передачи показаний и оплаты электроэнергии

Все возможные дистанционные способы обращения в компанию – в нашей статье.

Гарантирующий поставщик электроэнергии в условиях введения в Тульском регионе режима повышенной готовности рекомендует потребителям воспользоваться электронными сервисами для оплаты электроэнергии и передачи данных индивидуальных приборов учета.

В эпоху цифровых технологий несомненным достоинством использования интернета и всевозможных гаджетов является возможность решать все вопросы, связанные с энергоснабжением, не покидая при этом свой дом и экономя личное время. Благодаря современным электронным сервисам клиентам энергокомпании не нужно простаивать в очередях, а можно выполнить все операции в режиме онлайн.

Передать показания счетчика можно следующими способами:

  • через официальный сайт АО «ТНС энерго Тула», на странице размещена пошаговая инструкция для тех абонентов, которые передают показания впервые;
  • через «Личный кабинет» на сайте АО «ТНС энерго Тула»;
  • отправив электронное сообщение на адрес pokazanie@tula.tns-е.ru;
  • по телефону горячей линии АО «ТНС энерго Тула» — 8 (4872) 52-34-10;
  • в голосовом режиме через «Яндекс.Браузер» с «Алисой». Нужно сказать: «Слушай, Алиса! Запусти навык «ТНС энерго», а затем продиктовать по цифрам номер лицевого счёта, который указан в квитанции.

Стоит отметить, что через «Личный кабинет» жители могут получить оперативную консультацию специалистов АО «ТНС энерго Тула». Для этого необходимо кликнуть на соответствующую строку на портале и перейти к форме для написания сообщения, после чего задать свой вопрос или описать возникшую проблему.

Кроме того для потребителей энергосбытовой компании доступно удобное мобильное приложение для смартфонов. С его помощью пользователи в режиме онлайн получают доступ к самым востребованным сервисам компании. Через мобильное приложение можно:

  • управлять несколькими лицевыми счетами из одного кабинета;
  • передавать показания электросчетчиков;
  • оплачивать счета без комиссии;
  • задавать вопросы;
  • просматривать историю показаний и оплаты;
  • получать счета онлайн и следить за начислениями.

Начать пользоваться приложением просто: надо скачать приложение «ТНС энерго» через App Store или Goole Play и запустить его на своем смартфоне, затем авторизоваться в приложении с помощью пароля от личного кабинета АО «ТНС энерго Тула», пройдя простую регистрацию.

Любые интересующие вопросы о современных клиентских сервисах вы можете адресовать сотрудникам компании по телефону горячей линии 8 (4872) 52-34-10 или указанным на сайте компании номерам телефонов территориальных отделений.

Справка о компании

АО «ТНС энерго Тула» — гарантирующий поставщик электроэнергии, обслуживающий потребителей Тулы и Тульской области, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов — Группу компаний «ТНС энерго». АО «ТНС энерго Тула» обслуживает более
707 тыс. физических и 16,6 тыс. юридических лиц. Объем реализованной электроэнергии в 2018 году составил 5,4 млрд кВтч.

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