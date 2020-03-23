МыОсталисьДома: туляки запустили ответный флешмоб в поддержку медиков

Представители Тульского волонтёрского центра решили поддержать сотрудников медучреждений региона и запустили в социальных сетях флешмоб #МыОсталисьДома. Эта мера направлена на максимальное содействие прекращению распространения коронавирусной инфекции.

Молодые люди размещают фотографии с соответствующей надписью, чтобы поддержать медиков, которые призвали туляков поберечь себя, соблюдать правила самоизоляции во время пандемии и ограничить нахождение вне дома.