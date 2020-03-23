Где в Туле отключат электроэнергию 24 марта
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- Промышленный пр-д, 1, 3,
- ул. Комсомольская, 191 к. 1,
- ул. Токарева, 80, 69,
- пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.),
- ул. Пузакова, 135-145 (нечётн.),
- ул. Б. Гончары, 92-124,
- пр-т Ленина, 143, 143-а,
- ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
- ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),
- ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
- ул. Попова, 40-59,
- ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
- ул. Панфиловцев, 54, 68, 84,
- ул. Крылова, 30-46 (чётн.), 31-47 (нечётгн.),
- ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.),
- пер. Репина, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 60,
- ул. Газовая, 54, 56, 58, 60, 61, 63, 62, 64, 67,
- пр-д П. Морозова, 1-55 (нечётн.), 1-а, 2-56 (чётн.),
- пр-д Полежаева, 5-55 (нечётн.), 1-а, 2-56 (чётн.),
- ул. Полежаева, 1, 1-а, 2-б,
- п. Михалково: ул. Карбышева, 27-39 (нечётн.),
- ул. Белоусова, 54-60 (чётн.),
- пр-д Школьный, 1-64 (чётн.),
- ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.),
- ул. Белобородова, 1-17.
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