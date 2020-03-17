В Новомосковске сотрудника ФСИН будут судить за организацию сотовой связи для сидельцев

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По версии следствия, мужчина проносил в колонию мобильники и разрешал ими пользоваться.

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тульской области. Мужчину обвиняют в трех превышениях служебных полномочий, мелком взяточничестве и получении взятки.

По данным следствия, преступления были совершены с июня 2019 по ноябрь 2019 года. По просьбе одного из осужденных сотрудник колонии тайно проносил на режимную территорию мобильники и комплектующие к ним. За это он частями получил 49 тысяч рублей.

«Кроме того, за невыявление факта пользования средствами мобильной связи на территории режимного учреждения, а также за невыявление факта нарушений режима отбывания наказания осужденным, обвиняемый частями получал от осужденного денежные средства в виде взяток на общую сумму 20 тысяч рублей. Денежные средства обвиняемый получал на принадлежащий ему счет банковской карты и Киви-кошелек», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Под влиянием собранных следствием доказательств обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области и в настоящее время направлено в суд.