новости
новости
Регистрация
На тульском автовокзале открылся временный медицинский кабинет

На тульском автовокзале открылся временный медицинский кабинет

Там пассажиры могут получить консультативную медицинскую помощь.

Решение об открытии временного медпункта на авто- и железнодорожных вокзалах региона было принято 13 марта на заседании регионально комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством Алексея Дюмина. С 16 марта на автовокзале Тулы в две смены работает медпункт. Приём ведут фельдшеры поликлиник № 1 и № 2 Ваныкинской больницы.

– Наша задача – выявлять людей с плохим самочувствием, при необходимости – вызывать врача из поликлиники, либо карету скорой помощи для госпитализации, – отметила фельдшер Наталья Евлампиева.

В медпункте ежедневно будет дежурить врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области. Пассажиры смогут получить консультацию по вопросам профилактики вирусных заболеваний. Кроме того, в Тульской области усилена работа медпунктов на железнодорожных вокзалах.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:53 +2
Другие статьи по темам
Событие
автовокзал Тулатульский автовокзалвременный медпунктмедицинский кабинеткоронавирус
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Валерий Шерин отчитался Алексею Дюмину о строительстве жилья и благоустройстве дворов
Валерий Шерин отчитался Алексею Дюмину о строительстве жилья и благоустройстве дворов
Тульский минтранс прокомментировал ситуацию с возгоранием пассажирского автобуса
Тульский минтранс прокомментировал ситуацию с возгоранием пассажирского автобуса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.