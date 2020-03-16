На тульском автовокзале открылся временный медицинский кабинет

Решение об открытии временного медпункта на авто- и железнодорожных вокзалах региона было принято 13 марта на заседании регионально комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством Алексея Дюмина. С 16 марта на автовокзале Тулы в две смены работает медпункт. Приём ведут фельдшеры поликлиник № 1 и № 2 Ваныкинской больницы.

– Наша задача – выявлять людей с плохим самочувствием, при необходимости – вызывать врача из поликлиники, либо карету скорой помощи для госпитализации, – отметила фельдшер Наталья Евлампиева.

В медпункте ежедневно будет дежурить врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области. Пассажиры смогут получить консультацию по вопросам профилактики вирусных заболеваний. Кроме того, в Тульской области усилена работа медпунктов на железнодорожных вокзалах.