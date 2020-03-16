Валерий Шерин отчитался Алексею Дюмину о строительстве жилья и благоустройстве дворов

16 марта на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина подвели итоги деятельности правительства Тульской области за 2019 год. С основным докладом выступил первый зам. губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

По его словам, в 2019 году в Тульской области построено и введено в эксплуатацию 650 тыс кв метров жилья, в том числе ИЖС – 402,1 тыс. кв. метров, МКД – 247,9 тыс. кв. метров. Это меньше, чем было построено в 2018 году. Снижение показателя объясняется реформированием строительной отрасти в стране и переходу на новую модель финансирования – от договоров долевого строительства к проектному финансированию и введению эскроу-счетов.

- Повлияло на показатель и банкротство одного из застройщиков региона – компании «Фаворит», с планируемым вводом жилья в 65 тыс кв метров. И остановка строительства 6 многоквартирных домов в ЖК «Северная мыза» с планируемым вводом жилья в 18 тыс кв метров, - пояснил Валерий Шерин. – В результате системного решения проблемы закрыт вопрос по первой очереди ЖК «Времена года» и ЖК «Северная мыза». Достигнута договоренность с застройщиков, что все дома по договорам долевого строительства в ЖК «Северная мыза» будут сданы в текущем году.

В 2019 году в рамках региональной программы расселено порядка 4,2 тыс. кв. м аварийного жилья, переселено 230 человек, что превышает установленные показатели на 2019 год.

Алексей Дюмин потребовал наращивать строительство жилья по программе переселения граждан из аварийного фонда – региону нужно расселить в 2020 году 19 тыс кв метров!

По словам министра строительства Константина Лопухова, целевые показатели программы будут выполнены. Заключены контракты на 7,5 тыс кв метров, а 5 тыс кв метров уже расселены. До 1 июня 2020 года муниципалитеты планируют заключить контракты на расселение еще 10 тыс кв метров.

В 2019 году по поручению губернатора в регионе проведен мониторинг аварийных домов, требующих первоочередного расселения. И начато расселение этих «сверх авариных» домов.

- Приобретено 173 благоустроенных помещений площадью более 8 тыс кв метров для расселения 374 граждан, - пояснил Валерий Шерин.

ГЛАС НАРОДА

Клавдия Митрофановна Сорокина всю жизнь вместе с мужем проработала на Кировском заводе.

- Мне уже 82 года. От завода в далеком 1969 году нам дали квартиру в 2-этажном доме на ул. Осташева. Правда, он был без удобств совсем, туалет на улице, воду приходилось из колонки носить на 2 этаж. С 2002 года мы ждали переселения, последние годы даже уличный туалет развалился. Муж, ветеран труда, не дожил до новоселья, умер два года назад. А мне вот довелось справить новоселье. Я по программе переселения получила квартиру на 2 этаже – это хорошо, не надо лифтом пользоваться, можно пешочком по лестнице подняться. Район хороший – Второй Западный, и транспорт есть, и поликлиника рядом, и магазины. Во дворе красивые детские площадки. И сама квартира очень хорошая - с ремонтом, теплая, со всеми удобствами. Это просто счастье.

- Мы с женой жили в коммуналке на ул. Седова. А в феврале 2020 года мы получили ключи от новой квартиры в пятиэтажке в Петровском квартале, - говорит Сергей Александрович Кузнецов, тоже счастливый обладатель новой квартиры. - Квартира полностью с ремонтом, с установленной сантехникой, как говорится, заезжай и живи. Прекрасный район - очень современный, молодежный, пруд есть, детсад и амбулатория. Мы очень довольны!

В 2019 году для детей-сирот приобретено 822 квартиры общей площадью около 30 тыс кв метров. Такой показатель в регионе достигнут впервые!

Алексей Дюмин напомнило, что до конца 2025 года в регионе не должно остаться детей-сирот, стоящих в очереди на жилье по состоянию на 1 января 2020 года.

По словам министра труда и соцзащиты Андрея Филиппова, в очереди сейчас числятся 2106 детей-сирот. В 2020 году для этой категории туляков будет закуплено 460 квартир.

В 2019 году в Тульской области было построено 37 социально значимых объектов с объемом инвестиций более 3 млрд. руб. Для региона это беспрецедентная инфраструктурная программа. Были завершены такие объекты: два корпуса детской областной больницы, региональный бизнес-инкубатор, зал художественной гимнастики и крытый футбольный манеж в Туле, многоквартирный дом на ул. Серебровская в Туле для переселенцев, два дома культуры в Богородицком и Кимовском районах, в Туле введены в эксплуатацию школа и два детсада.

Начато строительство 11 социально значимых объектов на сумму 5,8 млрд руб., в том числе перинатального центра, 9 детсадов и одной школы.

Приоритетом 2019 года в сфере ЖКХ были сети водоснабжения. В рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» построено и реконструировано 76 объектов в 44 населенных пунктах. В результате 168 тысяч жителей обеспечены бесперебойным водоснабжением. В Туле начата масштабная 3-летняя программа модернизации магистральных сетей.

В Тульской области завершена реализация второго 3-летнего периода региональной программы капремонта. За 3 года отремонтировано 2992 МКД, это 100% выполнение плановых показателей. Заменено 333 лифта.

ГЛАС НАРОДА

К Валентине Ивановне Росляковой из Брусяновки Киреевского района, как и еще к 174 жителям деревни, в 2019 году пришла чистая вода. В деревне проложили новые сети водоснабжения по программе «Чистая вода Тульской области»:

– Раньше в нашей деревне стояла старая башня, маленькая и ветхая. Она практически не работала, были серьезные проблемы с водой. По качеству она была нормальная, но ее не хватало на наш край деревни. Иногда воды не было вовсе, иногда ее подавали с перебоями. Мы даже между собой конфликтовали в деревне — то одни водой пользуются, другим не хватает, то наоборот. Из-за порывов старых труб – их проложили в 70-х годах прошлого века - много воды утекало мимо, а в дома жителей она не поступала. А после порывов из кранов шла грязная вода. Так мы жили много лет. Мы жаловались, несколько лет назад собирали деньги на проект ремонта водонапорки. И вот наконец свершилось: нам заменили трубы и установили новую башню. Помогли наша администрация и правительство. Спасибо им!

Николай Афанасьев, генеральный директор АО «Внешстрой», обещает, что в сентябре чистая вода будет и у жителей Пролетарского округа. Его компания ведет реконструкцию аварийных участков железобетонного Медвенско-Осетровского водовода:

- Нам предстоит заменить 10 км водовода диаметром 900 мм. Техника вышла на площадку 4 декабря 2019 года. Самые аварийные участки мы уже переложили – в декабре 1,2 км, в январе 1,2 км, в феврале 1,1 км. Из-за утечек воды местность вокруг заболочена. Старый водовод уложен на глубине всего 70-80 см, а новый мы укладываем на 2-метровую глубину. Экскаваторщикам приходится работать ювелирно. Применяем новые нестандартные технические решения, например, горизонтальное бурение и продавливание. Идем с небольшим опережением графика. И планируем закончить работы в сентябре, хотя по контракту должны в декабре.

По программе «Формирование городской комфортной среды» в Тульской области благоустроено 322 дворовых территорий и 30 общественных пространств.

На заброшенных пустырях появились новые современные скверы, например, сквер Смородина в Одоеве, сквер Стрелецкий в Черни, Комсомольский парк в Арсеньево, сквер Героев в Узловой и сквер Солнечный в Ефремове. Проводятся работы по возрождению больших парковых пространств в Кимовске, Алексине, Суворове, поселках Теплое и Первомайский.

ГЛАС НАРОДА

Анатолий Потапов, старший по дому №17-а по ул. Кутузова в Туле, живет в нем с момента сдачи. Активист участвует в муниципальной программе «Формирование современной городской среды» уже второй раз:

– В позапрошлом году был благоустроен сквер между нашим домом и домом №17. Его назвали в честь города Липецка. Наши дома строились в 60-х годах прошлого века методом народной стройки. Вокруг домов жители, и мы, пацаны, тоже - посадили деревья, ухаживали за ними. Но деревья со временем сильно разрослись, сквер стал запущенным. В 2017 году его комплексно благоустроили.

Второй раз по программе мы облагородили пространство с северной стороны нашего дома. Это смежная территория для домов №21 по ул. Кутузова и №12-а по ул. Баженова. Поэтому в софинансировании благоустройства участвовали жители всех трех домов. Это место давно требовало хозяйской руки – там была просто свалка, даже крысы не боясь никого бегали. Теперь тут чистота и порядок - деревья кронировали, установили детский игровой комплекс с резиновым покрытием, поставили скамейки. Заасфальтировали дорожки и сделали парковочные карманы. Даже газоны качественные посеяли! Всё сделано на совесть. Да и как иначе, ведь мы все контролировали работу подрядчиков. Кстати, проект благоустройства этой территории даже на конкурс направили в минстрой РФ – как лучшую практику!

Юлия Хрулева, старшая по дому №12 по ул. Клюева, тоже объединилась с активными жителями и благоустроила по программе «Формирование городской комфортной среды» старый двор:

- Я многодетная мама, и благоустройство нашего двора была моей мечтой. У нас большой, но старый неблагоустроенный двор был – его с момента постройки домов в 50-х годах ни разу не ремонтировали. Ни площадки для детей, ни лавочек. Мы вступили в программу в 2017 году. В 2019 году подрядчик приступил к работам. Сделали новые дорожки, заменили бордюрный камень, спилили старые аварийные деревья, установили новую детскую площадку с прекрасным покрытием и песочницей, сделали спортивную площадку и установили теннисный стол. А посередине площадки нам посадили красивую ель – на Новый год мы всем двором ее наряжали. Теперь у нас замечательный сквер на четыре дома! А сколько детей сразу тут гуляет! В этот проект мы вложили и душу, и время, и собственные средства – 1% от общей суммы проекта мы профинансировали сами. Весной мы все вместе будем озеленять свой новый двор – сажать деревья, кустарники, цветы. Вообще эта программа очень нужная и правильная. Всем советую – собирайтесь вместе с соседями и участвуйте в ней, не прогадаете!

- На протяжении нескольких лет Тульская область демонстрирует устойчивую позитивную динамику по многим отраслям. Мы отработали 2018 год с высокой эффективностью. Но это не повод, чтобы расслабляться. Мы все должны быть нацелены на повышение качества жизни наших граждан. Работы еще непочатый край. Прошу не расслабляться, люди должны видеть конкретные улучшения, — подытожил отчет правительства глава региона Алексей Дюмин.



