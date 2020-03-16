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Тульский минтранс прокомментировал ситуацию с возгоранием пассажирского автобуса
Фото из архива MySlo

Тульский минтранс прокомментировал ситуацию с возгоранием пассажирского автобуса

Компании-перевозчику рекомендовано усилить контроль за исправностью техники.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области прокомментировало инцидент с возгоранием пассажирского автобуса в Веневском районе, которое произошло утром 16 марта. Автобус следовал из Венева в поселок Метростроевский. Пытаясь потушить пламя, водитель получил незначительные ожоги.

«Перевозчику рекомендовано провести внеплановый инструктаж с сотрудниками предприятия по вопросам выпуска транспортных средств на линию, усилить контроль при техническом осмотре подвижного состава перед выпуском на линию.

Стоит отметить оперативные действия водителя, который незамедлительно открыл двери автобуса. Все пассажиры успели покинуть салон и были доставлены до места назначения следующим автобусом того же маршрута. За медицинской помощью никто не обращался.

Специальная комиссия устанавливает причины возгорания. Компания-перевозчик заверила министерство в том, что для недопущения подобных ситуаций контроль за техническим состоянием автобусов будет усилен», – сообщили представители транспортного ведомства.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:24 +1
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