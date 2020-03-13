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Туляки жалуются на стихийную свалку возле школьного стадиона

Туляки жалуются на стихийную свалку возле школьного стадиона

Спортивный объект расположен на проспекте Ленина.

В редакцию Myslo обратился туляк Александр Борисович. По его словам, на проспекте Ленина вдоль школьного стадиона, принадлежащего ЦО № 15, периодически появляется свалка. За чистотой территории много лет никто не следит.

По словам мужчины, местные жители сами несколько раз выходили на субботники, чтобы убрать это безобразие. Но свалка снова разрасталась.

Myslo обратился за комментарием в администрацию Тулы.

Галерея
Свалка у школьного стадиона, Фото: 1
Свалка у школьного стадиона, Фото: 2
Свалка у школьного стадиона, Фото: 3
Свалка у школьного стадиона, Фото: 4
Свалка у школьного стадиона, Фото: 5
Свалка у школьного стадиона, Фото: 6
Свалка у школьного стадиона, Фото: 7
Свалка у школьного стадиона, Фото: 8
Свалка у школьного стадиона, Фото: 9
Свалка у школьного стадиона, Фото: 10
Свалка у школьного стадиона, Фото: 11
Свалка у школьного стадиона, Фото: 12
Свалка у школьного стадиона, Фото: 13
Свалка у школьного стадиона, Фото: 14
Свалка у школьного стадиона, Фото: 15
Свалка у школьного стадиона, Фото: 16
Свалка у школьного стадиона, Фото: 17
Свалка у школьного стадиона, Фото: 18
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:00 +1
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