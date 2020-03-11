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Погода в Туле 12 марта: дождь, ветер и до 10 градусов тепла

Погода в Туле 12 марта: дождь, ветер и до 10 градусов тепла

Синоптики прогнозируют низкое атмосферное давление и облачность с прояснениями.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Небольшой дождь (до 2 мм за сутки). Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +4
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