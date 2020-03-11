Что нужно знать тулякам о займах до зарплаты: советы Банка России

«Взять деньги в долг быстро, без хлопот и оформления лишних справок. Просто заполните анкету на сайте» – подобные предложения заполнили интернет. Можно ли доверять онлайн-займам и о чем следует помнить, оформляя такую услугу, рассказывают специалисты тульского отделения Банка России.

Онлайн-микрозаймы могут выдавать микрофинансовые организации (МФО). Достаточно зайти на сайт, указать паспортные данные и отправить заявку. Если она будет одобрена, кредитор перечислит деньги на вашу карту, счет или электронный кошелек.

Занимая деньги у микрофинансовых организаций, помните, что проценты по краткосрочным займам (до 1 года) выше ставок по кредитам в банках. В рекламе, которая обещает «деньги всем под 1%», речь идет о ставке за один день – одолжив 15 тысяч рублей на 15 дней, вам придётся вернуть 17250 рублей.

Перед заключением договора проверьте полную стоимость займа. Она должна быть указана в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы документа. Также обратите внимание, не включены ли в договор дополнительные услуги (страхование, комиссии за перевод денежных средств и т. д.). Они увеличат сумму возврата. Скорее всего, галочки будут проставлены автоматически – их нужно снять.

Обязательно убедитесь, что перед вами легальная компания. Сделайте это до ввода персональных данных. Проверить МФО можно на сайте Банка России, в разделе «Справочник финансовых организаций». Если МФО в этом списке нет, связываться с ней опасно.