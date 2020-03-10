Где в Тульской области в марте отключат газ: список адресов
Специалисты АО «Газпром газораспределение Тула» предупреждают о плановых работах.
Газовики уточняют, что срок приостановки подачи газа в домах зависит от обеспечения доступа сотрудников организации в каждую квартиру для технического обслуживания внутридомового газового оборудования. Работы пройдут по следующему графику:
11 марта с 09.00 до 16:00
- п. Дубна, ул. Л. Толстого, д. 1
12 марта с 09:00 до 16:00
- п. Дубна, ул. Л. Толстого, д. 2
11 и 12 марта с 09:00 до 16:00
- п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 45
11, 12 и 13 марта с 09:00 до 16:00
- п. Рассвет, д. 67
- п. Южный, ул. Шахтерская, д. 3
13 марта с 09:00 до 16:00
- п. Дубна, ул. Тургенева, д. 18
16 марта с 09:00 до 16:00
- п. Дубна, ул. Тургенева, д. 20
16 и 17 марта с 09:00 до 16:00
- п. Рассвет, д. 62
- п. Южный, ул. Шахтерская, д. 49-А
17 марта с 09:00 до 16:00
- п. Дубна, ул. Тургенева, д. 27
18 марта с 09:00 до 16:00
- п. Дубна, ул. Тургенева, д. 31
- п. Петелино, ул. Парковая, д. 3
18 и 19 марта с 09:00 до 16:00
- п. Рассвет, д. 68
- п. Южный, ул. Шахтерская, д. 49-Б
19 марта с 09:00 до 16:00
- п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5
- п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10
- п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12
19 и 20 марта с 09:00 до 16:00
- п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14
19 марта с 09:00 до 16:00
- п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16
23 и 24 марта с 09:00 до 16:00
- п. Рассвет, д. 69
24 марта с 09:00 до 16:00
- п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 36
24, 25 и 26 марта с 09:00 до 16:00
- п. Южный, ул. Центральная, д. 7
25 марта с 09:00 до 16:00
- п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 38
- п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 38-А
25 и 26 марта с 09:00 до 16:00
- п. Рассвет, д. 60
30 марта с 09:00 до 16:00
- п. Южный, ул. Шахтерская, д. 17
- п. Южный, ул. Шахтерская, д. 31
- п. Южный, ул. Шахтерская, д. 33
30 и 31 марта с 09:00 до 16:00
- п. Рассвет, д. 61
Если у жителей нет возможности быть дома в день проверки, следует согласовать время прибытия мастера по телефонам 25-80-04 и 25-80-16.