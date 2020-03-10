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Где в Тульской области в марте отключат газ: список адресов

Где в Тульской области в марте отключат газ: список адресов

Специалисты АО «Газпром газораспределение Тула» предупреждают о плановых работах.

Газовики уточняют, что срок приостановки подачи газа в домах зависит от обеспечения доступа сотрудников организации в каждую квартиру для технического обслуживания внутридомового газового оборудования. Работы пройдут по следующему графику:

11 марта с 09.00 до 16:00

  • п. Дубна, ул. Л. Толстого, д. 1

12 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Дубна, ул. Л. Толстого, д. 2

11 и 12 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 45

11, 12 и 13 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Рассвет, д. 67
  • п. Южный, ул. Шахтерская, д. 3

13 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Дубна, ул. Тургенева, д. 18

16 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Дубна, ул. Тургенева, д. 20

16 и 17 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Рассвет, д. 62
  • п. Южный, ул. Шахтерская, д. 49-А

17 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Дубна, ул. Тургенева, д. 27

18 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Дубна, ул. Тургенева, д. 31
  • п. Петелино, ул. Парковая, д. 3

18 и 19 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Рассвет, д. 68
  • п. Южный, ул. Шахтерская, д. 49-Б

19 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5
  • п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10
  • п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12

19 и 20 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14

19 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16

23 и 24 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Рассвет, д. 69

24 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 36

24, 25 и 26 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Южный, ул. Центральная, д. 7

25 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 38
  • п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 38-А

25 и 26 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Рассвет, д. 60

30 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Южный, ул. Шахтерская, д. 17
  • п. Южный, ул. Шахтерская, д. 31
  • п. Южный, ул. Шахтерская, д. 33

30 и 31 марта с 09:00 до 16:00

  • п. Рассвет, д. 61

Если у жителей нет возможности быть дома в день проверки, следует согласовать время прибытия мастера по телефонам 25-80-04 и 25-80-16.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:48 0
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