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Жительница Суворова устроила пьяное ДТП и бросила пассажиров умирать

Жительница Суворова устроила пьяное ДТП и бросила пассажиров умирать

Суд приговорил 34-летнюю женщину к шести с половиной годам лишения свободы.

Прокуратурой Суворовского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она признана виновной в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью, а также в оставлении в опасности.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимая, будучи в состоянии опьянения ночью не справилась с управлением и врезалась в опору газопровода. Вместе с виновницей аварии в машине находились её знакомые – мужчина погиб на месте, женщина получила множественные переломы.

Подсудимая с места происшествия скрылась, не попытавшись помочь пострадавшим, не вызвав полицию и скорую помощь. Суд приговорил её к 5,5 годам колонии-поселения и штрафу в 20 тысяч рублей. Кроме того, женщина обязана выплатить пострадавшей пассажирке миллион рублей.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +7
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