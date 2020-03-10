новости
новости
Регистрация
Туляки смогут принять участие в 500 спортивных мероприятиях
Фото из архива MySlo

Туляки смогут принять участие в 500 спортивных мероприятиях

В 2020 году в областной столице пройдут соревнования по 35 видам спорта.

Календарным планом предусмотрены массовые мероприятия, в которых могут принять участие все желающие. Они пройдут во Всероссийский день физкультурника, в День города, Всемирный день здоровья и в другие значимые даты. Также в 2020 году в оружейной столице состоятся первенства и чемпионаты по 35 видам спорта.

В 2019 году в Туле прошло около 800 мероприятий по сдаче нормативов ГТО, в них приняли участие более 8300 человек. Предполагается, что в текущем году нормативы сдадут более 10 тысяч туляков.

С мая по сентябрь прошлого года, в рамках проекта «Город спорта», на 11 площадках Тулы прошли 150 открытых спортивных тренировок для всех желающих. Этим летом туляки тоже смогут заняться фитнесом, йогой и силовыми упражнениями на свежем воздухе.

Всего на 2020 год в Туле запланировано более 500 спортивных мероприятий, в которых, по предварительной оценке, примут участие более 55000 человек.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:26 +3
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыспортивные мероприятиятренировкиспортпроект Город спорта
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Тульской области в марте отключат газ: список адресов
Где в Тульской области в марте отключат газ: список адресов
В Туле домушники взломали квартиру и вынесли оттуда два самовара
В Туле домушники взломали квартиру и вынесли оттуда два самовара
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.