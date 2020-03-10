Туляки смогут принять участие в 500 спортивных мероприятиях

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Календарным планом предусмотрены массовые мероприятия, в которых могут принять участие все желающие. Они пройдут во Всероссийский день физкультурника, в День города, Всемирный день здоровья и в другие значимые даты. Также в 2020 году в оружейной столице состоятся первенства и чемпионаты по 35 видам спорта.

В 2019 году в Туле прошло около 800 мероприятий по сдаче нормативов ГТО, в них приняли участие более 8300 человек. Предполагается, что в текущем году нормативы сдадут более 10 тысяч туляков.

С мая по сентябрь прошлого года, в рамках проекта «Город спорта», на 11 площадках Тулы прошли 150 открытых спортивных тренировок для всех желающих. Этим летом туляки тоже смогут заняться фитнесом, йогой и силовыми упражнениями на свежем воздухе.

Всего на 2020 год в Туле запланировано более 500 спортивных мероприятий, в которых, по предварительной оценке, примут участие более 55000 человек.