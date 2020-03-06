Четыре digital-площадки открыли в Туле

Это четвертая розничная точка оператора в нашем городе, где применяют новый формат digital-обслуживания. Мы узнали, в чем же ее особенность.

Первое, что видят посетители при входе в салон, – это виртуальная витрина «Всё в один клик».

Она выполняет функции терминала самообслуживания. Пользователи могут выбрать номер, оставить заявку на переход по MNP, сменить тариф и многое другое.

Следом за ней другая интересная новинка – интерактивная витрина со смартфонами. Здесь можно протестировать гаджеты и на большом экране прочитать объективные отзывы на устройства из Сети. Рядом – витрина с наушниками, часами и т.д. Как говорят в компании, таким образом Tele2 предлагает клиенту самому «настроить» цифровой образ жизни.

Любопытная инновация – сотрудники салона мобильны. Здесь нет традиционных кассовых зон с большими мониторами.

У каждого консультанта есть планшет, который позволяет проконсультировать в любой точке салона. Такое решение позволяет установить открытое, лишенное барьеров общение с посетителями.

Приятным дополнением стало то, что даже все ценники в салоне цифровые. Это и удобство, и экологичность, ведь таким образом Tele2 сокращает количество бумаги и пластика для оформления витрин.

Директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов рассказал:

– Другие правила нашли отражение и в развитии нашей фирменной розницы. С этого года мы открываем все наши салоны в формате digital-площадок. Здесь умные системы взаимодействуют с абонентами и помогают сделать выбор в мире технологий. Например, теперь не нужно предварительно изучать отзывы на гаджеты – можно протестировать устройства на наших интерактивных витринах. А на сенсорном терминале самообслуживания посетители могут решить множество вопросов.

В «Гостином дворе» на открытии салона гостей обслуживал робот и работала необычная фотозона. Также инновационные салоны Tele2 расположены в «Глобусе», на улице Демонстрации и на Красноармейском проспекте.