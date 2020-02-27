Поддельные деньги: В Тульской области обнаружено 604 фальшивки

В банковской системе региона в 2019 году выявлено 604 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки – 574 банкноты и 30 монет.

Традиционно самые популярные у фальшивомонетчиков — пятитысячные купюры: в прошлом году их выявлено 424 штуки. На втором месте — тысячерублевые: их обнаружено 115 штук. Также выявлено 30 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей, 4 пятисотрублевые и одна сторублевая.

Мошенники имитируют и монеты: обнаружены 30 поддельных монет Банка России номиналом 10 рублей. Среди банкнот иностранных государств обнаружено 5 фальшивок номиналом 100 долларов США и одна номиналом 500 евро.

Ознакомиться с информацией о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков можно на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты», а также в обновленной версии официального мобильного приложения «Банкноты Банка России».