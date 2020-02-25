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В Туле на Красноармейском проспекте Hyundai врезался в столб

В Туле на Красноармейском проспекте Hyundai врезался в столб

По предварительным данным, в ДТП никто серьезно не пострадал.

25 февраля в Туле в 7.27 на пересечении улицы Дмитрия Ульянова и Красноармейского проспекта произошло серьезное ДТП с участием «Лады Приоры» и Hyundai. После столкновения отечественная легковушка вылетела на тротуар, а иномарка врезалась в столб.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП никто серьезно не пострадал.

В соцсетях очевидец рассказал, что один из автомобилей – такси. По словам пассажира, он направлялся в тот момент на вокзал. К счастью, мужчина отделался испугом и синяками.

Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
ДТП на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Дмитрия Ульянова, Фото: 1
ДТП на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Дмитрия Ульянова, Фото: 2
ДТП на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Дмитрия Ульянова, Фото: 3
ДТП на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Дмитрия Ульянова, Фото: 4
ДТП на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Дмитрия Ульянова, Фото: 5
ДТП на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Дмитрия Ульянова, Фото: 6
ДТП на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Дмитрия Ульянова, Фото: 7
ДТП на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Дмитрия Ульянова, Фото: 8
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:12 +4
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