В Алексине 23-летняя мать задолжала ребёнку 32 тысячи рублей

В Алексине сотрудники УФССП России по Тульской области составили административный протокол в отношении 23-летней местной жительницы. По решению суда, девушка обязана платить алименты на содержание двухлетнего ребенка. Долгое время она никуда не трудоустраивалась и накопила долг на сумму более 32 тысяч рублей.

Суд назначил ей административное наказание в виде 40 часов обязательных работ. Если после отбытия наказания неплательщица не примет мер к оплате задолженности, ей грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ.