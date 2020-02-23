новости
новости
Регистрация
В Алексине 23-летняя мать задолжала ребёнку 32 тысячи рублей

В Алексине 23-летняя мать задолжала ребёнку 32 тысячи рублей

Суд назначил девушке 40 часов обязательных работ.

В Алексине сотрудники УФССП России по Тульской области составили административный протокол в отношении 23-летней местной жительницы. По решению суда, девушка обязана платить алименты на содержание двухлетнего ребенка. Долгое время она никуда не трудоустраивалась и накопила долг на сумму более 32 тысяч рублей.

Суд назначил ей административное наказание в виде 40 часов обязательных работ. Если после отбытия наказания неплательщица не примет мер к оплате задолженности, ей грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 10:05 +4
Другие статьи по темам
Событие
неуплата алиментовадминистративное нарушениеУФССП России по Тульской областисудебные приставы
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Если зима теплая, лето будет холодным?
Если зима теплая, лето будет холодным?
Погода в Туле 24 февраля: мокрый снег и низкое атмосферное давление
Погода в Туле 24 февраля: мокрый снег и низкое атмосферное давление
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.