Министр транспорта РФ проверил, как идет строительство Восточного обвода в Туле

19 февраля 2020 года в Тулу с рабочим визитом приехал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин показал министру парк «Патриот» и стройку важнейшего для Тулы объекта — Восточного обвода.

Первая очередь «восточки» была сдана в 2006 году, строительство ее шло с привлечением федеральных средств. Тогда же разработали проектно-сметную документацию на нее. Восточный обход изначально планировался как четырехполосный, а строительство второй очереди должны были начать в 2013 году, однако работа остановилась из-за нехватки средств. Цена вопроса оказалась неподъемной для муниципалитета — более 800 млн руб.

Алексей Дюмин нашел выход из ситуации, пролоббировал федеральное финансирование и в своем послании депутатам в конце 2017 года заявил о начале строительства второй очереди в 2018 году.

Но процедурные вопросы эти сроки подвинули. В декабре 2017 года было получено положительное заключение государственной экспертизы на проект. В январе 2018 года все необходимые материалы были направлены в Федеральное дорожное агентство для включения в план строительства и ремонта дорог. Объект включили в план работ на 2019 год. Нерасторопность тульских чиновников вызвала недовольство губернатора.

- Эта дорога соединяет два крупных района города-героя — Пролетарский и Центральный. Она жизненно необходима городу для организации транспортной доступности Тульского суворовского училища, парка «Патриот», ледового дворца, новых строящихся микрорайонов, крупных торговых центров только возросла, — рассказал министру Алексей Дюмин.

30 мая 2019 года компания ООО «СДСУ 111», выигравшая конкурс на строительство второй очереди обвода, начала строительно-монтажные работы на объекте.

- Вторая очередь Восточного обвода — это две полосы автодороги шириной 9 метров с разделительной полосой, тротуаром шириной 4,5 метров. Длина второй очереди составляет 1906 метров, из них 225,10 метров — длина мостовых сооружений через реку Упа и железную дорогу, — пояснил министр транспорта Тульской области Родион Дудник. — Работы на Восточном обводе идут в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Объект планируем закончить к октябрю 2020 года.

Александр Калашников, гендиректор ООО «СДСУ 111», доложил министру и губернатору об объемах выполненных работ:

- В прошлом году на подходах к мосту и путепроводу на 60% выполнены подготовительные и земляные работы, на 90% - работы по выносу коммуникаций, на 75% - устройство ливневой канализации. Закончены работы по установке свай для строительства моста и путепровода. По состоянию на 19 февраля 2020 года на подходах к мосту и путепроводу полностью закончены работы по устройству земляного полотна, ведутся работы по переустройству сетей водопровода, слоев основания и по устройству опор моста и путепровода через железную дорогу. Сейчас готовность путепровода составляет 60%, а моста — 50%.

Восточный обвод строят по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил успехи Тульской области в реализации этой программы:

- Благодарю Вас, Алексей Геннадьевич, за реализацию этой программы. Сегодня проехали с коллегами по улицам и дорогам Тулы, посмотрели, как выполнены работы. Все на высшем уровне, качественно. Понятно, что город расширяется, Суворовское училище и парк «Патриот» стали центром притяжения людей. Горожане хотят жить более свободно и комфортно. Поэтому должны появляться такие объекты — дорога обрастает жильем, спортивными объектами и другими инфраструктурными объектами. Меня радует, что такой проект реализуется. Вижу в этом Вашу роль — Вы двигатель этого проекта!

- Это Вы — локомотив, а мы движки, — уточнил Алексей Дюмин. И обратился к министру с просьбой поддержать регион в программе по ремонту мостов. Потому что мостами в регионе не занимались более четверти века. В решении проблемы с ветхими и аварийными мостами Тульской области активно помогают военные. В 2018 году силами Минобороны России было построено три моста и в 2019-м — еще шесть. А в 2020 году планируют еще пять.

Министр обещал.

Алексей Дюмин попросил поддержки и в вопросе строительства развязки Восточного обвода и улицы Ложевой.

- Это узкое горлышко проекта. По этому путепроводу идет и транзитный транспорт. И если будет развязка, объект получится законченный, транспортные потоки будут разведены.

После осмотра Восточного обвода министр транспорта РФ провел рабочее совещание по выполнению показателей программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тульской области. Кстати, работу региона по этой программе Евгений Дитрих оценил на «четверку с плюсом».