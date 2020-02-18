В подвале поликлиники сантехники нашли труп женщины: СК начал проверку

Женщина с 15 января числилась пропавшей без вести.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины в подвале поликлиники на ул. Кирова в Донском. Тело лежало в подвале отделения сестринского ухода.

Нашли его сотрудники сантехнической службы днем 17 февраля во время проведения работ в подвале. На место вызвали полицейских.

Личность умершей женщины вскоре удалось установить, ею оказалась 58-летняя жительница Донского. С 15 января 2020 года она числилась пропавшей без вести и была объявлена в розыск.

«При первичном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Согласно имеющимся у следователей данным, женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным и длительное время отсутствовала по месту жительства.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.