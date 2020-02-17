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Житель Арсеньево отправился в колонию за изнасилование подростка и хранение взрывчатки

Житель Арсеньево отправился в колонию за изнасилование подростка и хранение взрывчатки

Мужчина проведёт 13 лет в колонии строгого режима и заплатит 50 тысяч рублей штрафа.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему жителю Арсеньевского района.

Он признан виновным в изнасилование несовершеннолетней и незаконном хранении взрывчатки. Как сообщает пресс-служба ведомства, в июне 2018 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал девочку-подростка. В рамках следственных действия в его доме был проведен обыск и обнаружена взрывчатка.

Злоумышленник приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы и штраф на сумму 50 тысяч рублей.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:33 +3
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Тульская областьАрсеньево

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