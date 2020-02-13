новости
новости
Регистрация
В Туле ликвидировано 16 незаконных торговых палаток на Плехановском рынке
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле ликвидировано 16 незаконных торговых палаток на Плехановском рынке

Рейд по выявлению фактов незаконной торговли состоялся 13 февраля на улице Плеханова.

В ходе рейда было выявлено 16 нарушителей, которые вели торговлю в неустановленных местах и без разрешительных документов. На них были составлены протоколы об административном правонарушении.

В ходе рейда палатки были убраны с самовольно занятых мест, после чего территория приведена в порядок и вывезен мусор.

Пресечение незаконной торговли в округе находится на особом контроле. Рейды проводятся раз в две недели, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Галерея
В Туле ликвидировано 16 незаконных торговых палаток на Плехановском рынке, Фото: 1
В Туле ликвидировано 16 незаконных торговых палаток на Плехановском рынке, Фото: 2
В Туле ликвидировано 16 незаконных торговых палаток на Плехановском рынке, Фото: 3
В Туле ликвидировано 16 незаконных торговых палаток на Плехановском рынке, Фото: 4
В Туле ликвидировано 16 незаконных торговых палаток на Плехановском рынке, Фото: 5
В Туле ликвидировано 16 незаконных торговых палаток на Плехановском рынке, Фото: 6
В Туле ликвидировано 16 незаконных торговых палаток на Плехановском рынке, Фото: 7
В Туле ликвидировано 16 незаконных торговых палаток на Плехановском рынке, Фото: 8
В Туле ликвидировано 16 незаконных торговых палаток на Плехановском рынке, Фото: 9
В Туле ликвидировано 16 незаконных торговых палаток на Плехановском рынке, Фото: 10
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:39 +1
Другие статьи по темам
Событие
незаконная торговля
Люди
Сергей Шестаков
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Музее оружия наградили лучших сотрудников КБП
В Музее оружия наградили лучших сотрудников КБП
Из Оки в Тульской области незаконно добывали песок: работу фирмы остановил суд
Из Оки в Тульской области незаконно добывали песок: работу фирмы остановил суд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.