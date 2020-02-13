В Туле ликвидировано 16 незаконных торговых палаток на Плехановском рынке

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В ходе рейда было выявлено 16 нарушителей, которые вели торговлю в неустановленных местах и без разрешительных документов. На них были составлены протоколы об административном правонарушении.

В ходе рейда палатки были убраны с самовольно занятых мест, после чего территория приведена в порядок и вывезен мусор.

Пресечение незаконной торговли в округе находится на особом контроле. Рейды проводятся раз в две недели, сообщает пресс-служба администрации Тулы.