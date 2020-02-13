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Санатории Тульской области – одни из самых бюджетных в России
Фото: i.rfsan.ru

Санатории Тульской области – одни из самых бюджетных в России

Такие данные приводит туристический портал «ТурСтат».

Туристический портал ТурСтат составил рейтинг регионов России с самым недорогим лечебным и оздоровительным отдыхом в санаториях зимой и весной по данным сервиса бронирования путевок Санатории-России.рф

В ТОП-25 регионов России по дешевизне отдыха и лечения в санаториях в этом году входят Курганская, Тамбовская, Челябинская, Липецкая, Орловская, Кировская, Вологодская, Ивановская, Тверская, Воронежская, Тульская и Ульяновская области, а также республики Марий Эл, Крым, Башкортостан, Удмуртия, Карачаево-Черкесия и другие.

В каждом из этих регионов стоимость санаторного отдыха с проживанием, питанием и лечением обойдётся не более чем в 1600 рублей за сутки. В санаториях Тульской области можно отдохнуть в среднем за полторы тысячи рублей в сутки. Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости туров и путевок в санатории для отдыха зимой и весной.

 

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:32 +1
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