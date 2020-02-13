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Погода в Туле 14 февраля: облачно, без осадков, низкое давление

Погода в Туле 14 февраля: облачно, без осадков, низкое давление

Днём синоптики обещают до +2 градусов и умеренный западный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу будет облачно, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью южной четверти 2-7 м/с, днем западной четверти, до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем – от -3 до +2. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +6
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