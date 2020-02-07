Тульская область – на втором месте по количеству обращений в сфере ЖКХ

Больше всего жалоб и предложений по вопросам качества услуг ЖКХ в 2019 году поступило от жителей Тверской области – зафиксировано 2474 обращения. Это 8,86% от общего числа звонков на горячие линии центра «ЖКХ Контроль», обработанных в минувшем году.

На втором месте Тульская область – 1972 обращения (7% от общего числа). Следом идёт Кировская область – 948 жалоб (3,4%). В Тульской области более 40% звонков связаны с утилизацией коммунальных отходов. Ещё 30% заявителей недовольны работой управляющих компаний и тарифами на их услуги. с большим отрывом от других проблем оказалась организация работы с ТКО - 40,2% от всех жалоб.

– Центр общественного контроля ЖКХ Тульской области – один из лидеров среди субъектов РФ, – отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», член Экспертного совета Правительства РФ Светлана Разворотнева. – Жители активно обращаются к общественникам за консультативной и методической поддержкой. Количество поступивших обращений говорит о доверии жителей региона к работе Центра. Поступающие обращения носят не характер жалобы, а обозначают потребность граждан в разъяснении необходимых вопросов, юридической консультации. Качественному рассмотрению обращений во многом способствует сотрудничество и поддержка Центра профильными органами власти.