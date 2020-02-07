новости
новости
Регистрация
Тульская область – на втором месте по количеству обращений в сфере ЖКХ

Тульская область – на втором месте по количеству обращений в сфере ЖКХ

К такому выводу пришли специалисты национального центра «ЖКХ Контроль», проанализировав обращения, поступившие от жителей.

Больше всего жалоб и предложений по вопросам качества услуг ЖКХ в 2019 году поступило от жителей Тверской области – зафиксировано 2474 обращения. Это 8,86% от общего числа звонков на горячие линии центра «ЖКХ Контроль», обработанных в минувшем году.

На втором месте Тульская область – 1972 обращения (7% от общего числа). Следом идёт Кировская область – 948 жалоб (3,4%). В Тульской области более 40% звонков связаны с утилизацией коммунальных отходов. Ещё 30% заявителей недовольны работой управляющих компаний и тарифами на их услуги. с большим отрывом от других проблем оказалась организация работы с ТКО - 40,2% от всех жалоб.

– Центр общественного контроля ЖКХ Тульской области – один из лидеров среди субъектов РФ, – отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», член Экспертного совета Правительства РФ Светлана Разворотнева. – Жители активно обращаются к общественникам за консультативной и методической поддержкой. Количество поступивших обращений говорит о доверии жителей региона к работе Центра. Поступающие обращения носят не характер жалобы, а обозначают потребность граждан в разъяснении необходимых вопросов, юридической консультации. Качественному рассмотрению обращений во многом способствует сотрудничество и поддержка Центра профильными органами власти.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 19:34 +2
Другие статьи по темам
Событие
жалобы на ЖКУЖКХЦентр ЖКХ Контрольобращения жителей
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Очевидец смертельного ДТП на трассе «Крым»: «Водитель Toyota пытался спасти жену и сына»
Очевидец смертельного ДТП на трассе «Крым»: «Водитель Toyota пытался спасти жену и сына»
В двойном ДТП в Щекинском районе погибли три человека
В двойном ДТП в Щекинском районе погибли три человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.