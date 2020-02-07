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В двойном ДТП в Щекинском районе погибли три человека

В двойном ДТП в Щекинском районе погибли три человека

Страшная авария произошла на 201-м километре трассы «Крым».

Около 18.00, на 201-м километре трассы М-2 «Крым» в Щекинском районе столкнулись три автомобиля – Toyota Corolla, Kia Picanto и Volkswagen Polo.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, по предварительным данным, в аварии погибли пассажиры «Тойоты» – пожилая женщина, её дочь и четырёхлетний внук. Кроме того, пострадали два человека, находившихся в Kia.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, ведётся работа по организации дорожного движения на трассе.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:28 +1
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