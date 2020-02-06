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Рейд: В Туле два из 10 водителей автобусов и маршруток перевозят пассажиров с нарушениями

Рейд: В Туле два из 10 водителей автобусов и маршруток перевозят пассажиров с нарушениями

ГИБДД и Ространснадзор проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок. Рейды будут проводиться до конца февраля.

В Туле проходят рейды по проверке безопасности общественного транспорта. Профилактическое мероприятие «Автобус» проводит Госавтоинспекция совместно с Ространснадзором.

Сегодня, 6 февраля, рейд проводился в Туле на Новомосковском шоссе. Направление выбрано не случайно — дорога связывает несколько областных городов. По этому участку в день проезжает множество междугородних автобусов и маршруток.

За час инспекторы составили три протокола на водителей. У одного из них не было аптечки, у второго был неисправен механизм аварийного выхода, у третьего — в салоне автобуса не пристегивались ремни безопасности пассажиров.

О том, какие цели преследует акция и какие нарушения выявлены, рассказал госинспектор центрального МУГАДН Эльдар Холин:

Эльдар Холин

- Основная задача акции — снижение аварийности на пассажирском транспорте, выявление нарушений правил перевозок. Сотрудники Госавтоинспекции и Ространснадзора во время рейда проверяют транспорт на наличие технических неисправностей: состояние аварийных выходов, работу подвески, рулевого управления. Также мы проверяем у водителей путевую документацию и разрешения на перевозку пассажиров.

Как подчеркнул в разговоре госинспектор, что самые частые нарушения — технические неисправности: неработающие аварийные выходы и ремни безопасности, отсутствующие подголовники на сидениях, трещины на лобовых стеклах и тому подобное.

В среднем, в двух из десяти случаев остановки маршруток и автобусов составляется административный протокол о нарушении.

По всей Туле проверки будут проводиться до конца февраля.

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В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 1
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 2
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 3
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 4
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 5
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 6
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 7
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 8
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 9
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 10
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 11
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 12
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 13
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 14
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 15
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 16
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 17
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 18
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 19
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 20
В Туле проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок, Фото: 21
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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:00 +2
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