Рейд: В Туле два из 10 водителей автобусов и маршруток перевозят пассажиров с нарушениями

ГИБДД и Ространснадзор проводят проверки на нарушение правил пассажирских перевозок. Рейды будут проводиться до конца февраля.

В Туле проходят рейды по проверке безопасности общественного транспорта. Профилактическое мероприятие «Автобус» проводит Госавтоинспекция совместно с Ространснадзором.



Сегодня, 6 февраля, рейд проводился в Туле на Новомосковском шоссе. Направление выбрано не случайно — дорога связывает несколько областных городов. По этому участку в день проезжает множество междугородних автобусов и маршруток.

За час инспекторы составили три протокола на водителей. У одного из них не было аптечки, у второго был неисправен механизм аварийного выхода, у третьего — в салоне автобуса не пристегивались ремни безопасности пассажиров.

О том, какие цели преследует акция и какие нарушения выявлены, рассказал госинспектор центрального МУГАДН Эльдар Холин:

Эльдар Холин - Основная задача акции — снижение аварийности на пассажирском транспорте, выявление нарушений правил перевозок. Сотрудники Госавтоинспекции и Ространснадзора во время рейда проверяют транспорт на наличие технических неисправностей: состояние аварийных выходов, работу подвески, рулевого управления. Также мы проверяем у водителей путевую документацию и разрешения на перевозку пассажиров.

Как подчеркнул в разговоре госинспектор, что самые частые нарушения — технические неисправности: неработающие аварийные выходы и ремни безопасности, отсутствующие подголовники на сидениях, трещины на лобовых стеклах и тому подобное.

В среднем, в двух из десяти случаев остановки маршруток и автобусов составляется административный протокол о нарушении.

По всей Туле проверки будут проводиться до конца февраля.