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Лёд на пруду в Центральном парке признали безопасным

Лёд на пруду в Центральном парке признали безопасным

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тульской области продолжают проверять безопасность водоемов в регионе.

6 февраля на нижнем пруду в Белоусовском парке прошел рейд: сотрудники инспекции замеряли толщину льда и раздавали рыбакам памятки о правилах безопасности.

Государственный инспектор ГИМС Сергей Верхокамкин:

- Лед на водоемах со стоячей водой сейчас безопасен. На пруду в парке его толщина составляет около 15 сантиметров, что позволяет находиться на водоеме нескольким людям. Но есть и опасные места: например, полыньи и места, где в пруд стекают сточные воды и бьют подводные ключи. Также небезопасно находиться там, где в лед вмерзли посторонние предметы. Крепкий лед светлый, а места, где он отличается по цвету, опасны.

Самый опасный лед сейчас — на реках. Это связано с так называемыми «температурными качелями»: ночью из-за минусовых температур лед намерзает, а днем тает. И лед становится слоистым, как пирог.

Безопасная толщина льда для выхода одного человека составляет 10 сантиметров, для группы людей — 15−20 сантиметров.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:30 +2
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