Фото очевидца
На улицах Тулы сбили двух пешеходов
Наезды произошли на ул. Галкина и на пересечении улиц Лейтейзена и Революции.
В 18.30, на пересечении улиц Лейтейзена и Революции водитель автомобиля Volvo сбил 38-летнюю женщину. По предварительным данным, она переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами.
Незадолго до этого, в районе дома № 22 по ул. Галкина водитель Daewoo Nexia совершил наезд на 26-летнего молодого человека. Пешеход госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и рваной раной лба.
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