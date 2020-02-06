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На улицах Тулы сбили двух пешеходов
Фото очевидца

На улицах Тулы сбили двух пешеходов

Наезды произошли на ул. Галкина и на пересечении улиц Лейтейзена и Революции.

В 18.30, на пересечении улиц Лейтейзена и Революции водитель автомобиля Volvo сбил 38-летнюю женщину. По предварительным данным, она переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами.

Незадолго до этого, в районе дома № 22 по ул. Галкина водитель Daewoo Nexia совершил наезд на 26-летнего молодого человека. Пешеход госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и рваной раной лба.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:36 +4
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