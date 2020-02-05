10 актуальных вопросов про китайский коронавирус

В данный момент в мире вирусом заразились более 24 тысяч человек.

Как не заразиться и обезопасить себя и своих родных от нового коронавируса? Myslo собрал топ-10 самых актуальных вопросов про новое и неизвестное заболевание.

1. Как можно заразиться вирусом? В Роспотребнадзоре предупреждают, что верный способ заразиться — это отправиться в зону заражения — в провинции Китая. Именно оттуда началось распространение нового вируса по планете. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании или кашле).

Как заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям Государственного комитета по здравоохранению Китая Цзян Жунмэн, новый коронавирус может выживать в течение нескольких часов на гладких поверхностях, а также способен жить в среде с влажностью 40% и температурой +20°С до пяти дней, сообщает РИА Новости.

Эксперт уточнил, что если, например, зараженный человек чихнет и частицы его слюны вместе с вирусом попадут на кнопки лифта, которые затем нажмет кто-то другой и после неосознанно прикоснется к глазам или носу, то он вполне может заразиться.

2. Что делать, чтобы не заразиться? Избегать излишних поездок в места эпидемии вируса и посещения многолюдных мест. Так что если у вас есть выбор между прогулкой по парку или походом в кино, лучше выбирайте парк.

3. Нужно ли носить маску? Крупные медицинские организации не рекомендуют людям, которые не болеют и не работают в больницах, использовать маски, потому что польза этой меры защиты не доказана. И недостатков у одноразовых масок очень много:

маски не закрывают глаза, поэтому для вирусов остается доступным один из наиболее любимых путей передачи;

маски не плотно прилегают к носу и рту, соответственно, вирус по-прежнему может попасть в организм;

в масках слишком большие поры, и мелкие капли могут проникнуть через маску. Но крупные, если человек чихнул прямо на вас, скорее всего, маска на некоторое время задержит.

4. Как часто нужно мыть руки? Руки нужно мыть регулярно и часто во время эпидемии: не меньше 20 секунд, с мылом и тщательно промывая все участки, а затем вытирать насухо. Если мыла под рукой нет, можно использовать антисептический гель.

5. Нужно ли дезинфицировать телефон? Чистка и регулярная дезинфекция поверхности телефона удаляет вирусы, поэтому несколько раз в день делать это можно и нужно, лучше спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

6. Какими средствами лучше дезинфицировать поверхности столов, дверных ручек, стульев? Лучше всего использовать спиртсодержащие или дезинфицирующие салфетки. Эксперты рекомендуют людям использовать специальные средства для рук с осторожностью и только в случае необходимости, ведь чрезмерное использование дез­инфицирующего средства может нарушить естественный баланс микроорганизмов в теле человека, что, наоборот, может привести к заражению болезнетворными вирусами.

7. Помогают ли лимон и чеснок не заболеть? Продукты с витамином С, в том числе лимоны, не защитят вас от вируса при встрече с источником инфекции. Но они необходимы для восполнения в организме недостатка витамина С, который в большом количестве «уходит» на борьбу

с вирусом.

А чеснок как продукт полезен, но нельзя называть его средством профилактики, поэтому он вряд ли защитит вас от попадания вируса в организм.

8. Как часто нужно делать влажную уборку дома? Проводить влажную уборку нужно ежедневно, при этом не забывать про обработку дверных ручек, выключателей и панелей управления оргтехникой. Как можно чаще мыть и дезинфицировать поверхности бытовыми моющими средствами.

9. Нужно ли проветривать помещения? Роспотребнадзор советует как можно чаще это делать. В холодное время сквозное проветривание советуют проводить по 10−15 минут. Проветривание в зимний период не может быть длительным, но делать его нужно регулярно.

10. Убивают ли морозы вирус? Вирусы устойчивы к холоду и замораживанию, а разрушаются при нагревании. Длительно сохраняется активность вирусной частицы при нулевой температуре в воздухе. Вирус может долгое время существовать при температуре до +4°С — до 2−3 месяцев. При температуре -20°С вирус не разрушается в течение нескольких лет.