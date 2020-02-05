новости
новости
Регистрация
«Синема Парк» приглашает посмотреть новый мультфильм про «Щенячий патруль» до официальной премьеры
Изображения предоставлены пресс-службой Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула Кино»).

«Синема Парк» приглашает посмотреть новый мультфильм про «Щенячий патруль» до официальной премьеры

Предпоказ «Мегащенки-электролапы. Шиммер и Шайн» (0+) состоится 15 февраля в кинотеатре «Кино Окко» («Синема Парк», ТРЦ «Макси»). Начало в 12.30.

В этой части появится новый герой — коварный Копикот, который обладает всеми суперспособностями Мегащенков, но и этого ему мало. Чтобы стать самым сильным в городе, Копикот намерен похитить гигантский метеорит из космоса и построить башню, которая затмит собой Базу Щенячьего патруля.

А любимым героям Шиммер, Шайн и Лее предстоит новое ответственное задание. Волшебные божьи коровки, исполняющие желания, улетели из дворца принцессы Самиры, и девочки должны вернуть их раньше, чем Зита узнает об их способностях.

Билеты уже в продаже на kinoteatr.ru. Официальная премьера мультфильма в России назначена на 20 февраля.

У вас есть шанс получить приглашение на закрытый показ совершенно бесплатно — просто примите участие в розыгрыше ВК-сообщества нашей афиши.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 16:10 +3
Другие статьи по темам
Место
ТулаТРЦ МаксиСинема Парк
Прочее
Мегащенки электролапы Шиммер и Шайнзакрытый показ премьеры мультфильма

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

10 актуальных вопросов про китайский коронавирус
10 актуальных вопросов про китайский коронавирус
За месяц в Тульской области развелись почти 500 пар
За месяц в Тульской области развелись почти 500 пар
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.