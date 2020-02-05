«Синема Парк» приглашает посмотреть новый мультфильм про «Щенячий патруль» до официальной премьеры

Изображения предоставлены пресс-службой Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула Кино»).

Предпоказ «Мегащенки-электролапы. Шиммер и Шайн» (0+) состоится 15 февраля в кинотеатре «Кино Окко» («Синема Парк», ТРЦ «Макси»). Начало в 12.30.

В этой части появится новый герой — коварный Копикот, который обладает всеми суперспособностями Мегащенков, но и этого ему мало. Чтобы стать самым сильным в городе, Копикот намерен похитить гигантский метеорит из космоса и построить башню, которая затмит собой Базу Щенячьего патруля.

А любимым героям Шиммер, Шайн и Лее предстоит новое ответственное задание. Волшебные божьи коровки, исполняющие желания, улетели из дворца принцессы Самиры, и девочки должны вернуть их раньше, чем Зита узнает об их способностях.

Билеты уже в продаже на kinoteatr.ru. Официальная премьера мультфильма в России назначена на 20 февраля.