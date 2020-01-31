Всё-таки зима будет! Какая погода ждет туляков в феврале

О погоде в последнем месяце зимы исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Российской газете».

Погода в центральных областях России в ближайшие дни будет теплой, выше нормы на 7−8 градусов. Однако ночью будет минус, и это не даст растаять снегу. Вильфанд посоветовал кататься на лыжах — снег не провалится.

После 5 февраля еще немного похолодает: ночью до минус 7−10, днем — минус 4−5.

Центр погоды «Фобос» обещает, что это похолодание окажется самым мощным и затяжным за всю зиму. Оно продлится вплоть до середины второй декады февраля.

«А затем атлантические процессы вернут привычную слякоть, к концу месяца средняя температура может снова стать устойчиво положительной. Вообще на большей части страны февраль обещает быть теплым. В среднем показания термометров прогнозируются на 2−4° выше нормы. Местами в Сибири и на западе Русской равнины отклонение может оказаться даже больше».