новости
новости
Регистрация
Всё-таки зима будет! Какая погода ждет туляков в феврале

Всё-таки зима будет! Какая погода ждет туляков в феврале

Последний зимний месяц будет намного теплее климатической нормы.

О погоде в последнем месяце зимы исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Российской газете».

Погода в центральных областях России в ближайшие дни будет теплой, выше нормы на 7−8 градусов. Однако ночью будет минус, и это не даст растаять снегу. Вильфанд посоветовал кататься на лыжах — снег не провалится.

После 5 февраля еще немного похолодает: ночью до минус 7−10, днем — минус 4−5.

Центр погоды «Фобос» обещает, что это похолодание окажется самым мощным и затяжным за всю зиму. Оно продлится вплоть до середины второй декады февраля.
 
«А затем атлантические процессы вернут привычную слякоть, к концу месяца средняя температура может снова стать устойчиво положительной. Вообще на большей части страны февраль обещает быть теплым. В среднем показания термометров прогнозируются на 2−4° выше нормы. Местами в Сибири и на западе Русской равнины отклонение может оказаться даже больше».

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:10 +7
Другие статьи по темам
Событие
февральпогода
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Проект «Герой нашего времени»: известные в Туле люди рассказали о своих любимых книгах
Проект «Герой нашего времени»: известные в Туле люди рассказали о своих любимых книгах
Тульский экзотариум сделал вход для детей до 7 лет бесплатным
Тульский экзотариум сделал вход для детей до 7 лет бесплатным
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.