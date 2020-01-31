Какую поддержку получил малый бизнес Тульской области в 2019 году?

Количество и объемы мер поддержки малого бизнеса впечатляют: это консультации, обучение, микрозаймы,поручительство по кредитам и многое другое.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центром «Мой бизнес» оказано более 11 тысяч услуг предпринимателям (финансовая, консультационная, имущественная поддержка, поддержка в сфере образования, в области инноваций, промышленного производства и экспорта). В рамках вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность физическим лицам оказано более 12 тысяч образовательных и консультационных услуг.

В прошлом году в регионе расширен пакет предложений по льготному финансированию для различных целевых групп предпринимателей.

Это позволило существенно увеличить объем финансовой поддержки. Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства в 2019 году было выдано 327 микрозаймов, что в три раза превышает данный показатель за 2018 год. Объем поддержки превысил уровень 2018 года в 2 раза и составил более 390 млн рублей.

Увеличены и объемы гарантийной поддержки. Тульским областным гарантийным фондом предоставлены поручительства по кредитным обязательствам предпринимателей на общую сумму 171,67 млн рублей (на 43% больше объема 2018 года). Это позволило привлечь в сферу малого и среднего предпринимательства более 570 млн рублей кредитных ресурсов, что на 58 процентов превышает уровень 2018 года.

По итогам 2019 года в Тульской области создано 9,9 тысяч субъектов малого бизнеса.

В рамках оказания имущественной поддержки перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, пополнились 53 объектами. Всего в перечне сегодня 534 объекта.

В мае 2019 года в Туле открыт новый корпус бизнес-инкубатора площадью свыше 3800 кв. м, в котором разместилось 38 резидентов.