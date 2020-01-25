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Рыбак поймал огромного монстра-сома в Оке

Рыбак поймал огромного монстра-сома в Оке

На рыбалку молодой человек отправился на границу Тульской и Калужской областей.

Счастливчика зовут Павел Жилин, о своей удаче он рассказал калужскому порталу «Ника ТВ». Он вместе с друзьями отправился рыбачить с лодки и никак не ожидал, что ему настолько повезёт. 

– Рыба поймана на Оке на границе Калужской и Тульской областей. Мы использовали современные снасти и немного терпения. Нам пришлось снять лодку с якоря и минут 10 поплавать за рыбой. После она устала и всплыла на поверхность. Она не помещалась в лодке, поэтому вывезли ее на берег. Примерный размер сома — 180−190 сантиметров, – рассказал изданию Павел Жилин.

Рыбаки сфотографировались на берегу с гигантской рыбиной, а потом отпустили обратно в Оку – столько мяса раздать попросту некому.

Огромный сом до сих пор плавает где-то, а значит у других рыбаков тоже есть шанс похвастаться таким же трофеем!
 
Кстати, в 2011 году сотрудник отряда МЧС Сергей Панков ночью рыбачил у моста в Алексине и выловил огромного сома. Рыбина была настолько огромная, что он не смог один вытащить ее, помогли еще два рыбака. Вес гигантской рыбы составлял 52 килограмма, а длина – около двух метров! Чтобы донести добычу до дома, Сергею пришлось привязать его за веревку и тащить волоком. В подъезд сома заносили на носилках. Подробнее об этом читайте здесь.
 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:08 +7
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Событие
огромная рыбагигантский сом
Место
Река ОкаТульская область

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