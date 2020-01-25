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День студента в Туле: СтудКвиз от команды КВН «Союз», кибертурнир и хоккей в валенках

День студента в Туле: СтудКвиз от команды КВН «Союз», кибертурнир и хоккей в валенках

Провести главный студенческий праздник в Тульском кремле собрались более 1500 студентов вузов и колледжей.

В субботу, 25 января Тульский кремль стал площадкой для празднования Дня студента. Чтобы провести этот день интересно и весело, сюда приехали студенты вузов и колледжей из разных уголков региона.

Здесь работало сразу несколько тематических площадок. Перед входом в атриум Тульском кремля всех гостей угощали пряниками, пирожками и ароматным сбитнем.

Основные праздничные мероприятия прошли в музейно-выставочном комплексе. Здесь студентов поздравил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров. Он зачитал приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина. В нем, в частности, говорится:

- Наши вузы и колледжи по праву гордятся своими выпускниками. Среди них всегда было много отличных специалистов в самых разных отраслях, талантливых художников, музыкантов, спортсменов. Уверен, что вы достойно продолжите эту славную традицию. Найдёте своё место в жизни. Будете укреплять экономику, образование, медицину, культуру, сохранять богатейшее историческое наследие нашей страны. Учитесь с интересом, будьте открыты новому и радуйтесь жизни.

А затем ребята из вузов и колледжей сразились в самый большой СтудКвиз региона. Ведущими игры стали чемпионы Высшей лиги КВН (2014) — представители команды «Союз» Айдар Гараев и Елена Гущина.

Пока одни ребята играли в квиз, другие участвовали в «Диалоге на равных» — неформальной встрече с заместителем губернатора Тульской области Сергеем Егоровым и министром молодежной политики Алексеем Давлетшиным.

Ради общения со студентами чиновники отказались от пиджаков и официального формата, а также поделились воспоминаниями из своей студенческой жизни.

Сергей Егоров

Сергей Егоров

- Я родился и вырос в Чебоксарах, и учился тоже там. Поступил в университет в 1999 году, а окончил его в 2004 году. Время было совсем другое, у нас не было тех возможностей, которые открываются перед современными студентами. Но это было отличное время: помимо учебы и работы, я активно занимался общественной жизнь. Мы играли в КВН, участвовали в Студенческой весне. Глобальных успехов не достигали, но это было незабываемо. Самое яркое воспоминание: когда ты стоишь на сцене перед залом, в котором 1200 человек, и все после твоих шуток разрываются от смеха и аплодируют.

Стипендия тогда у нас была около 200 рублей. Я жил с родителями, снимать квартиру было не нужно. Но я стремился к самостоятельности, с первого курса начал работать репетитором, занимался со школьниками.

А еще на третьем курсе была возможность претендовать на стипендию Владимира Потанина, она была в районе 6000 рублей, это было очень круто. Отбор на эту стипендию проходил в формате олимпиады, и с этим у меня связан забавный случай. Мы были в большой аудитории, больше ста человек. Товарищ спросил у меня что-то, я подсказал ему шепотом, и меня за это выгнали из аудитории. А друг потом прошел отбор и получал эту стипендию. Вот такая несправедливость!

Я знаю, что такие программы повышенных стипендий до сих пор есть. И хочу обратиться ко всем студентам: не нужно сидеть на месте, расширяйте свой кругозор, используйте все возможности!

Алексей Давлетшин

- У меня самые яркие впечатления тоже связаны с общественной жизнью: в студенческие годы я был вожатым и комиссаром в городских и областных отрядах. Студенчество — вообще особенное время. Стипендия у меня тоже была небольшая, и я подрабатывал, обучая детей игре на гитаре в Доме детского творчества.

Но этом мероприятия не закончились. На втором этаже атриума прошел финал студенческого кибертурнира по DOTA 2. Участники боролись за главный приз — 50 000 рублей.

А на Губернском катке прошел необычный хоккей. Вместо коньков и шайбы спортсмены вооружились мячом для большого тенниса и валенками.

Студенты поделились с Myslo впечатлениями от праздника:

Виктория Капштык и Елена Часовикова, студентки Новомосковского филиала Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева:

- Учеба требует много сил: профильные предметы, в том числе химия, даются очень сложно. Но, тем не менее, мы стараемся сделать нашу жизнь яркой и запоминающейся, проводить время активно, побольше общаться с друзьями. Мы впервые проводим День студента так масштабно в Туле. Это намного интереснее, чем наши местные события, такой праздник мы точно запомним надолго.

Максим Леонов и Дарья Булгакова, студенты Тульского филиала РЭУ им. Плеханова:

- В нашем вузе много делают для развития студентов, помимо учебы можно проявить себя на научных конференциях, в творчестве или в общественной деятельности. Мы, например, возглавляем студенческий совет в университете. Принимаем участие почти во всех мероприятиях для молодежи, которые проходят в нашем вузе, и вообще в Туле. Проводим время интересно, и стараемся привлечь к этому всех студентов нашего университета. Например, организовываем посвящение в студенты, концерты для первокурсников.

Считаем, что такая активность, в первую очередь, полезна для нас самих, она дисциплинирует и позволяет заводить новые знакомства. Когда тебя знает много людей, это очень приятно.

Дарья Назарова, студентка Тульского государственного университета:

- Время в университете делится для меня на две части: сессии и время между ними. На экзаменах и зачетах приходится напрягаться, собирать все свои знания и силы. А в остальное время — это веселая жизнь, тусовки и встречи с друзьями, ну и, учеба, конечно. Больше всего воспоминаний оставили поездки от университета, тренинги и форумы.

Просто учиться — скучно. Университет открывает много дверей, дает возможностей реализовать себя в интересном деле. Ты можешь попробовать себя в роли ведущего, заниматься танцевать, петь. Я танцевала, брала интервью, и это только начало, у меня еще время, чтобы попробовать что-то еще.

Я желаю всем студентам не упускать момент, и участвовать везде. Потому что после окончания университета такой возможности может не быть.

Евгений Жигарев, студент тульского Техникума железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова:

- Я состою в отряде «71 Скорый» — это студенческий отряд проводников. К нам приходят студенты из разных учебных заведений, чтобы пройти обучение, а потом летом они едут работать с проводниками. Занятия в отряде для студентов — это и способ обучиться делу, которое может принести деньги, и общение. У нас проходят слеты отрядов, мы участвуем в мероприятиях, скучно не бывает. У нас настоящая студенческая жизнь: активная, веселая, но в которой, в отличие от школы, появляется больше ответственности.

Организаторами праздника выступили министерство молодежной политики, министерство образования региона, Тульский государственный университет, Тульский государственный педагогический университет. Партнером праздника стало отделение «Союза машиностроителей России».

 

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Автор: Оксана Грудинина
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