Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ: фоторепортаж

23 и 24 января в Туле в «Новом поколении» БК «Арсенал» сыграл два матча с БК «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Первая игра завершилась со счетом 95:80 (20:22, 25:16, 21:21, 29:21) в пользу оружейников. В ответной встрече также сильнее были туляки — 105:86 (24:30, 24:23, 27:15, 30:18).

Арсенальцу Артёму Попову не хватило 3 передач до трипл-дабла: 24 очка, 10 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

Евгений Маринин и Павел Сизов записали на свой счёт по 17 очков.

Следующие матчи также будут домашними для Арсенала. 27 и 28 января наша команда сыграет с Динамо из Магнитогорска. Обе встречи начнутся в 19.00. приходите поддержать оружейников!