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Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ: фоторепортаж

Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ: фоторепортаж

Игры состоялись в Туле.

23 и 24 января в Туле в «Новом поколении» БК «Арсенал» сыграл два матча с БК «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Первая игра завершилась со счетом 95:80 (20:22, 25:16, 21:21, 29:21) в пользу оружейников. В ответной встрече также сильнее были туляки — 105:86 (24:30, 24:23, 27:15, 30:18).
 
Арсенальцу Артёму Попову не хватило 3 передач до трипл-дабла: 24 очка, 10 подборов, 7 передач и 2 перехвата.
 
Евгений Маринин и Павел Сизов записали на свой счёт по 17 очков.
 
Следующие матчи также будут домашними для Арсенала. 27 и 28 января наша команда сыграет с Динамо из Магнитогорска. Обе встречи начнутся в 19.00. приходите поддержать оружейников!
Галерея
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 1
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 2
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 3
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 4
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 5
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 6
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 7
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 8
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 9
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 10
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 11
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 12
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 13
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 14
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 15
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 16
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 17
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 18
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 19
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 20
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 21
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 22
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 23
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 24
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 25
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 26
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 27
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 28
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 29
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 30
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 31
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 32
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 33
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 34
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 35
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 36
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 37
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 38
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 39
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 40
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 41
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 42
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 43
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 44
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 45
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 46
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 47
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 48
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 49
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 50
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 51
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 52
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 53
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 54
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 55
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 56
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 57
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 58
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 59
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 60
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 61
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 62
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 63
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 64
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 65
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 66
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 67
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 68
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 69
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 70
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 71
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 72
Баскетбольный Арсенал дважды обыграл Динамо-МГТУ, Фото: 73
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