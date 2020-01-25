Стас Пьеха выступит в Туле с концертом

В Городском концертном зале пройдет концерт Стаса Пьехи. Не пропустите удивительно позитивный и «солнечный» концерт и подарите себе минуты настоящей радости и восторга от соприкосновения с музыкальной мечтой.

Стас Пьеха стал известен широкой аудитории в 2004 году, когда принял участие в нашумевшем телепроекте «Фабрика звёзд». После этого сольная карьера артиста постепенно пошла в гору. Он записал несколько альбомов, снял более 15 клипов и стал постоянным участником телевизионных эфиров и ротаций. Исполнитель очень любит новые ощущений и переживания, поэтому его часто можно увидеть в различных реалити-шоу и музыкальных программах соревновательного характера.