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Стас Пьеха выступит в Туле с концертом

Стас Пьеха выступит в Туле с концертом

Концерт состоится 4 февраля в Городском концертном зале.

В Городском концертном зале пройдет концерт Стаса Пьехи. Не пропустите удивительно позитивный и «солнечный» концерт и подарите себе минуты настоящей радости и восторга от соприкосновения с музыкальной мечтой.

Стас Пьеха стал известен широкой аудитории в 2004 году, когда принял участие в нашумевшем телепроекте «Фабрика звёзд». После этого сольная карьера артиста постепенно пошла в гору. Он записал несколько альбомов, снял более 15 клипов и стал постоянным участником телевизионных эфиров и ротаций. Исполнитель очень любит новые ощущений и переживания, поэтому его часто можно увидеть в различных реалити-шоу и музыкальных программах соревновательного характера.

 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:08 0
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