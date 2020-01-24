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Тулякам предлагают подарить книги сельским библиотекам
Фото: pixabay.com.

Тулякам предлагают подарить книги сельским библиотекам

В Тульской областной научной библиотеке дан старт акции книгодарения.

В течение месяца библиотекари предлагают тулякам принести книги в подарок районным библиотекам.

Это может быть практически любая литература — художественные книги для детей и взрослых, энциклопедии, книги на разные темы. Важно, чтобы это были новые издания — 2015−2019 годов.

Итоги акции подведут 14 февраля, в Международный день дарения книг.
Во многих библиотеках тульской глубинки не хватает новинок литературы, и акция книгодарения поможет хоть немного исправить ситуацию. В этом году решено особенно поддержать сельские библиотеки Плавского района. Дело в том, что они недавно объединились в централизованную библиотечную систему, а это положительное изменение, которое поможет им подняться на новый уровень. Новые книги будут для них как нельзя кстати.

 

Приносить книги можно в Тульскую областную научную библиотеку по адресу ул. Тургеневская, 48.

График работы библиотеки:
понедельник – четверг — 10.00 — 19.00,
пятница — закрыто,
суббота, воскресенье — 10.00 — 18.00.

Напомним, ранее Myslo рассказывал о том, что Плавская библиотека просит помощи в пополнении фондов.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:58 +2
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