Тулякам предлагают подарить книги сельским библиотекам

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В течение месяца библиотекари предлагают тулякам принести книги в подарок районным библиотекам.

Это может быть практически любая литература — художественные книги для детей и взрослых, энциклопедии, книги на разные темы. Важно, чтобы это были новые издания — 2015−2019 годов.

Итоги акции подведут 14 февраля, в Международный день дарения книг.

Во многих библиотеках тульской глубинки не хватает новинок литературы, и акция книгодарения поможет хоть немного исправить ситуацию. В этом году решено особенно поддержать сельские библиотеки Плавского района. Дело в том, что они недавно объединились в централизованную библиотечную систему, а это положительное изменение, которое поможет им подняться на новый уровень. Новые книги будут для них как нельзя кстати.

Приносить книги можно в Тульскую областную научную библиотеку по адресу ул. Тургеневская, 48.

График работы библиотеки:

понедельник – четверг — 10.00 — 19.00,

пятница — закрыто,

суббота, воскресенье — 10.00 — 18.00.

Напомним, ранее Myslo рассказывал о том, что Плавская библиотека просит помощи в пополнении фондов.