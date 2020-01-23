Пенсионеры из Тульской области представили на выставке свои картины и поделки

Фото предоставлены Тульский региональный союз пенсионеров.

В Тульском областном центре молодежи прошла областная выставка декоративно-прикладного творчества среди пенсионеров и пожилых людей. Это одно из самых востребованных массовых мероприятий регионального союза пенсионеров.

Участниками выставки стали не только мастеровые и художники, но и поэтессы, певцы и даже целый хор в нарядных национальных костюмах — «Злата Русь» из Суворова.

Столы с поделками пенсионеров заняли целиком большой гербовый зал Дворца молодёжи, где однажды проходило заседание Госсовета России. Были представлены все известные жанры декоративно-прикладного искусства, а также интересные новации. Но наиболее популярными оказались куклы, в самых диковинных исполнениях.

Также участники выставки представили свои картины.

На церемонии закрытия выставки все участники получили дипломы и сладкие подарки, а победители, которые были определены в каждом жанре по отдельности, — призы.