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Пенсионеры из Тульской области представили на выставке свои картины и поделки
Фото предоставлены Тульский региональный союз пенсионеров.

Пенсионеры из Тульской области представили на выставке свои картины и поделки

Все участники получили дипломы и сладкие подарки.

В Тульском областном центре молодежи прошла областная выставка декоративно-прикладного творчества среди пенсионеров и пожилых людей. Это одно из самых востребованных массовых мероприятий регионального союза пенсионеров.

Участниками выставки стали не только мастеровые и художники, но и поэтессы, певцы и даже целый хор в нарядных национальных костюмах — «Злата Русь» из Суворова.

Столы с поделками пенсионеров заняли целиком большой гербовый зал Дворца молодёжи, где однажды проходило заседание Госсовета России. Были представлены все известные жанры декоративно-прикладного искусства, а также интересные новации. Но наиболее популярными оказались куклы, в самых диковинных исполнениях.

Также участники выставки представили свои картины.

На церемонии закрытия выставки все участники получили дипломы и сладкие подарки, а победители, которые были определены в каждом жанре по отдельности, — призы.

Галерея
Выставка декоративно-прикладного творчества среди пенсионеров и пожилых людей, Фото: 1
Выставка декоративно-прикладного творчества среди пенсионеров и пожилых людей, Фото: 2
Выставка декоративно-прикладного творчества среди пенсионеров и пожилых людей, Фото: 3
Выставка декоративно-прикладного творчества среди пенсионеров и пожилых людей, Фото: 4
Выставка декоративно-прикладного творчества среди пенсионеров и пожилых людей, Фото: 5
Выставка декоративно-прикладного творчества среди пенсионеров и пожилых людей, Фото: 6
Выставка декоративно-прикладного творчества среди пенсионеров и пожилых людей, Фото: 7
Выставка декоративно-прикладного творчества среди пенсионеров и пожилых людей, Фото: 8
Выставка декоративно-прикладного творчества среди пенсионеров и пожилых людей, Фото: 9
Выставка декоративно-прикладного творчества среди пенсионеров и пожилых людей, Фото: 10
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