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Крещенские купания в Тульской области прошли без происшествий

Крещенские купания в Тульской области прошли без происшествий

Об этом сообщили в МЧС.

Для проведения Крещенских купаний в ночь на 19 января на территории Тульской области было оборудовано и комиссионно принято 35 мест омовений. На всех объектах было организовано дежурство сотрудников МЧС, полиции, медицинских служб, представителей органов местного самоуправления, ВОСВОД.
 
Всего для  обеспечения безопасности населения в праздничную ночь было задействовано более 400 человек и 140 единиц техники.
Для удобства участников мероприятия сотрудниками МЧС были развернуты пункты обогрева, палатки для переодевания и полевая кухня.
 
В Тульской области праздничные мероприятия прошли без происшествий.
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