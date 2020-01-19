Крещенские купания в Тульской области прошли без происшествий

Об этом сообщили в МЧС.

Для проведения Крещенских купаний в ночь на 19 января на территории Тульской области было оборудовано и комиссионно принято 35 мест омовений. На всех объектах было организовано дежурство сотрудников МЧС, полиции, медицинских служб, представителей органов местного самоуправления, ВОСВОД.

Всего для обеспечения безопасности населения в праздничную ночь было задействовано более 400 человек и 140 единиц техники.

Для удобства участников мероприятия сотрудниками МЧС были развернуты пункты обогрева, палатки для переодевания и полевая кухня.

В Тульской области праздничные мероприятия прошли без происшествий.