Тульские приставы продадут на аукционе трактор, грузовик и автобус

Торги состоятся во вторник, 4 февраля, в Рязани.

Управление ФССП России по Тульской области передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие торги состоятся 4 февраля, в 11.00, по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-Б, каб. 21.

На торги выставлено заложенное и незаложенное имущество на общую сумму 7 млн 466 тыс. рублей (автомобили, автобус, грузовой фургон, грузовой автомобиль, трактор).

Прием заявок осуществляется до 22.01.2020 по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по следующим адресам: