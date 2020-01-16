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Тульские приставы продадут на аукционе трактор, грузовик и автобус

Тульские приставы продадут на аукционе трактор, грузовик и автобус

Торги состоятся во вторник, 4 февраля, в Рязани.

Управление ФССП России по Тульской области передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие  торги состоятся 4 февраля, в 11.00, по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-Б, каб. 21.

На торги выставлено заложенное и незаложенное имущество на общую сумму 7 млн 466 тыс. рублей (автомобили, автобус, грузовой фургон, грузовой автомобиль, трактор).

Прием заявок осуществляется до 22.01.2020 по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по следующим адресам:

  • г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-Б, каб. 15,
  • г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112,
  • г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:52 −1
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