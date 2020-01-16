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Туляк выращивал в своем гараже коноплю

Туляк выращивал в своем гараже коноплю

У мужчины изъяли более 2 кг наркосодержащего растения.

15 января сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области при силовой поддержке подразделения «Гром» задержали в областной столице ранее судимого 45-летнего мужчину, предположительно, причастного к незаконному обороту наркотиков.
 
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый в своем гараже выращивал коноплю, создав для этого все условия, осуществляя полив, удобрение и необходимое освещение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, у мужчины в присутствии понятых обнаружена и изъята марихуана, а также растения конопли и ее части общей массой более 2 кг.

В полиции возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:24 +4
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